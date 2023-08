Heiß, heißer, am heißesten: In dieser letzten Hitzewelle eines eher durchwachsenen Sommers sind auch in Bad Waldsee kühle Plätze sehr begehrt. Aktuell bietet sich dafür ein Besuch an im Freibad mit erfrischendem Wasser und alten, großen Bäumen, die als Schattenspender dienen. Badegäste müssen sich jetzt ohnehin langsam sputen, denn in gut zwei Wochen endet hier bereits die Saison — eine, die mangels Personal zwar einige Tage für Gram sorgte, sich dann aber rasch erholte und bislang knapp 80.000 Besucher aus der ganzen Region ins Bad lockte.

Am Sonntag waren alle Freibadparkplätze einschließlich Krankenhauswiese zugeparkt, am Montag strömten 2800 Leute auf’s Gelände und am Dienstag wurden schon in der ersten Öffnungsstunde 300 Badehungrige gezählt. Angesichts der hohen Außentemperaturen wollen alle nur noch eines: rein ins kühle Nass, das hitzebedingt derzeit gar nicht mehr so richtig frisch ist. Der durchwachsene Sommer 2023 präsentiert sich auf seinen letzten Metern eben nochmals in bestechender Form und deshalb herrscht auch in der beliebtesten Freizeiteinrichtung der Kurstadt mitten im Ferienmonat August Hochbetrieb mit mindestens 2000 Besuchern täglich, wie Einrichtungsleiter Hans–Peter Moser der SZ lächelnd berichtet.

Alle Wasserbecken im Blick

Auch wenn das fünfköpfige Stammpersonal (einschließlich Reinigungskraft) und die neun Aushilfskräfte alle Hände voll zu tun haben, um diesem Ansturm an Gästen gerecht zu werden, so strahlen sie auch bei 30 Grad und mehr die nötige Ruhe aus und haben alle Wasserbecken stets im Blick, was Eltern von jüngeren Kindern Sicherheit verleiht.

„Dass bis heute alles reibungslos verlaufen ist ohne größere Vorfälle, ist auch das Ergebnis unseres umsichtigen und aufmerksamen Freibadpersonals, bei dem wir uns herzlich bedanken möchten“ Bürgermeisterin Monika Ludy

Dieses Lob dürfte die Bediensteten freuen, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durften sich in dieser Saison aufgrund einiger weniger Schließtage auch Ungehobeltes anhören von einigen Waldseern. „Die Entrüstung und das Unverständnis trafen das Freibadpersonal und die Verwaltung gleichermaßen. Dabei war das Bad nur an zwei Werktagen und an drei Vormittagen geschlossen, als zur Personalnot noch ein Krankheitsfall dazu kam“, rückt die Stadt auf SZ–Anfrage den Vorgang, der in sozialen Netzwerken für wütende Kommentare sorgte, zurecht.

80.000 Besucher gezählt

Inzwischen hat sich laut Ludy „der Sturm im Wasserglas wieder gelegt“, zumal die Kommune „mit vereinten Kräften genügend Personal gewinnen konnte, um die Öffnungszeiten ohne Einschränkung zu gewährleisten“, wie die Rathaus–Pressestelle dazu schreibt. Wie die Stadt informiert, bedeuten die bislang knapp 80.000 Besucher — darunter sehr viele Tagesgäste aus dem Nachbarkreis Biberach und Touristen aus dem Allgäu — für das örtliche Freibad „eine ganz normale Saison. Vor allem das kühle Frühjahr und das ausgiebige Regenwetter Anfang August verhindern in diesem Sommer höhere Zahlen, wie es sie schon häufig gab“, teilt die Stadt ihren Eindruck mit, „dass die personalbedingt kurzen Einschränkungen der Öffnungszeiten keinen maßgeblichen Einfluss auf die Besucherzahlen hatten“.

Insgesamt wurden in diesem Sommer 15 Prozent weniger Saisonkarten verkauft und damit nutzten exakt 1263 Karteninhaber den Vorteil, sich an heißen Tagen nicht in die Warteschlange vor der Freibadkasse einreihen zu müssen. Als erfreulich wertet die Stadt die Tatsache, „dass unsere Gäste zunehmend das Angebot nutzen, ihre Eintrittskarten online über den Webshop zu erwerben und damit Wartezeiten an der Kasse vermeiden“.

Diese Aktion des Gymnasiums kam an

Richtig begeistert waren Stadt und Einrichtungsleitung von einem Freibad–Projekt des Waldseer Gymnasiums. „Einfach klasse! Aus diesem Projekt gingen vier junge Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer hervor. Die Jugendlichen können stolz auf ihre Leistung sein und geben anderen hoffentlich ein Signal mit Folgewirkung. Dies soll keine einmalige Aktion bleiben“, blickt die Stadt voraus auf die Badesaison 2024, in der sie erneut mit Personalmangel zu kämpfen haben dürfte angesichts eines sich weiter zuspitzenden Fachkräfte– und Arbeitskräftemangels.

„Umso intensiver werden deshalb unsere Bemühungen sein, qualifizierte Kräfte auch überregional und über die Landesgrenzen hinaus anzuwerben“, beschreibt die Bäderstadt ihre Initiative, in den kommenden Monaten auch im Ausland Nachwuchs für ihre Bäder anzuwerben. Parallel dazu wolle man die einheimische Bevölkerung „kontinuierlich sensibilisieren und dazu motivieren, eine Ausbildung im Freibad zu absolvieren, den Rettungsschwimmerschein zu erwerben und zumindest stundenweise im Freibad zu jobben“, so die Pressestelle abschließend dazu.

Das Freibad ist noch bis einschließlich Sonntag, 10. September, jeweils von 9 bis 19 Uhr geöffnet.