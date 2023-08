Bei Omnibus Müller fährt die Chefin noch selbst

Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts weiblich. Es gibt jedoch auch Frauen, die in der Region Führungspositionen bekleiden. Die „Schwäbische Zeitung“ stellt einige vor.

Heute: Elke Müller, Inhaberin und Geschäftsführerin von Omnibus Müller mit Sitz in Gaisbeuren. Sie berichtet, worin der Schlüssel zu ihrem Unternehmenserfolg liegt und weshalb sie sich politisch und sozial engagiert.

Darum fährt die Chefin täglich selbst

Ein Bus fährt auf das Firmengelände von Omnibus Müller ein und wird souverän zwischen zwei anderen Bussen eingeparkt. Mit einem leisen Zischen öffnet sich die Tür und Elke Müller springt leichtfüßig heraus. Täglich übernimmt die 55–Jährige Fahrten. „Erstens, weil wir in der heutigen Zeit jeden Fahrer brauchen und zweitens, weil ich so näher am Team dran bin und besser weiß, wie es draußen abläuft“, erklärt sie. Sie wolle nicht von oben herab führen, sondern inmitten des Teams agieren.

Im Frühstücksraum, wo es jeden Tag es ein kleines Frühstücksbuffet gibt, sitzen derweil einige Fahrer. „Das gemeinsame Zusammensitzen ist wie ein sozialer Kitt“, betont die Unternehmerin. Ein fester, vertrauensvoller Zusammenhalt sei seit jeher eines der Erfolgsrezepte des Familienunternehmens.

Ein Jahrhundert Unternehmensgeschichte

Müller ist in vierter Generation im Familienbetrieb tätig. Im September feiert das Unternehmen, das einst ihr Urgroßvater gründete, sein 100–jähriges Bestehen. „Damals, nach meinem Abitur, wurde schon erwartet, dass ich mich Richtung Unternehmen orientiere“, erinnert sich Müller. Eigentlich wollte sie Tiermedizin im Ausland studieren.

Müller hatte als Jugendliche eigentlich andere Pläne

Doch es kam anders. Sie blieb in Bad Waldsee, absolvierte eine Banklehre und schloss anschließend eine Kfz–Ausbildung ab. Mit 21 Jahren machte sie den Busführerschein und stieg in den Betrieb ein. Da ihr Vater sich aus persönlichen Gründen gegen das Familienunternehmen entschied, war 35 Jahre lang ein Fremdgeschäftsführer bei Omnibus Müller eingestellt. „Wolfgang Pfefferle ist wie ein Ziehvater für mich“, so die 55–Jährige. „Wir haben ein tolles Verhältnis.“

Auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen

Aktuell sind bei Omnibus Müller insgesamt 55 Mitarbeiter inklusive Aushilfen angestellt. 30 Busse gehören zum eigenen Fuhrpark. Zu 85 Prozent seien es Fahrten für den öffentlichen Personennahverkehr. „Ich möchte im Mitarbeiter nicht nur den Fahrer sehen, sondern den Menschen“, sagt die Unternehmerin, die stets auf deren individuelle Bedürfnisse einzugehen versucht. So hat sie es beispielsweise ermöglicht, dass ein Alleinerziehender seinen Fahrdienst erst beginnt, nachdem er seine Kinder in die Kita gebracht hat.

Die Mitarbeiter sollen sich im Unternehmen wohlfühlen. Die Arbeitszeiten sollen zu den Lebensumständen passen. „Work–Life–Balance ist ein abgedroschener Begriff, aber eine gesunde Balance im Leben ist so wichtig“, ist Müller überzeugt.

Familie unterstützt sich gegenseitig

Müller hat insgesamt sechs Kinder. Drei Töchter und drei Söhne. „Jedes meiner Kinder ist für mich ein absolutes Geschenk“, sagt die stolze Mutter. Das Muttersein und die Arbeit zu vereinen, klappte vor allem dank der Unterstützung ihrer Großmutter und Mutter. Im Jahr 2014 übernahm sie schließlich die alleinige Geschäftsführung von Pfefferle und hat ab diesem Zeitpunkt wieder Vollzeit gearbeitet. Ohne die familiäre Hilfe im Hintergrund hätte das so nicht funktioniert, da ist sich Müller sicher.

Mittlerweile sind zwei ihrer Söhne ebenfalls im Familienbetrieb tätig. Eine ihrer Töchter studiert in Konstanz, bringt sich jedoch in den Semesterferien im Unternehmen ein. „Ich habe meinen Kindern stets die Wahl gelassen, ob sie im Familienunternehmen tätig sein wollen oder nicht“, sagt die 55–Jährige.

So engagiert sich die Unternehmerin

Neben ihrem Full–Time–Job ist sie auch politisch und sozial engagiert. Seit vier Jahren ist sie Kreisrätin im Landkreis Ravensburg. Ihre Inspiration: die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. „Es sollte sich jeder die Frage stellen, wie man die Welt für seine Kinder hinterlassen möchte. Nichts zu tun und mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen, ist keine Option mehr“, so Müller

Seit 2017 engagiert sich Müller zudem in der Initiative BoRa, einem Zusammenschluss politisch aktiver Frauen aus der Region. Die Initiative setzt sich parteiübergreifend und überregional dafür ein, mehr Frauen für die politische Teilhabe zu gewinnen. Es lohne sich immer, sich für eine bessere Welt einzusetzen, da ist sich die Unternehmerin und Mutter sicher.

Dienst an der Gesellschaft leisten

Müller ist es wichtig, einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Immer wieder habe ihr Unternehmen Schüler als Praktikanten aufgenommen, die wegen ihres Verhaltens kurz vor dem Schulausschluss standen. „Fast alle Jugendliche konnten durch das Praktikum wieder auf die richtige Spur gebracht werden“, erzählt Müller stolz.

Steckbrief Elke Müller: