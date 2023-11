Die Ballettschule Waidacher hat am Wochenende zu ihren jährlich geplanten, traditionellen Aufführungen an drei Terminen in die Stadthalle eingeladen. Gekommen waren so viele Angehörige und Interessenten, um die tänzerischen Künste der Ballettschülerinnen und Ballettschüler im Alter von 4 bis 69 Jahre zu bewundern, dass die Stadthalle dreimal voll besetzt werden konnte. Das ist wahrlich eine Besonderheit.

Aufgeführt wurde die fantastische Geschichte von „Momo“, nach einem Roman von Michael Ende. Das Mädchen Momo kämpft in dem Roman gegen die Übermacht der Zeitdiebe, den grauen Herren, als Mächte des Bösen. Letztere rauben den Menschen die Lebenszeit und somit auch die Freude am Leben. Mit viel Mut, persönlichem Einsatz und der Hilfe guter Mächte gelingt es Momo, die grauen Herren zu vernichten.

Geschichte wird lebendig

Der Leiterin der Bad Waldseer Ballettschule, Julia Waidacher, war es wieder gelungen, eine glanzvolle Ballettshow zu inszenieren und zu bieten. Alles stimmte: perfekte Beleuchtung und Beschallung, verblüffend raffinierte Kostüme, die von Waidacher selbst hergestellt oder besorgt worden waren, Ballettschülerinnen und Ballettschüler, die in verschiedensten Rollen und Funktionen mit Bravour die Geschichte lebendig werden ließen.

Ganz im Sinne von Michael Ende gelang es den Kindern und Jugendlichen auf der Bühne, in Wort, Mimik, Bewegung und tänzerischem Können seine Kernaussage zu dem Werk ausdrucksstark darzustellen. Die lautet nämlich: „Es gibt ein großes, doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. Dieses Geheimnis ist die Zeit.“

Auch Hip Hop gab es zu sehen

In einem zweiten Teil der Vorführungen begeisterten vor allem Jugendliche mit „Modern/Hip Hop, also mit „Modern Dance“. Auffallend auch hier, wie Choreographie, Ausdruck, Gestaltung, Gestik und Mimik stimmig und beeindruckend dargeboten wurden. Der überwältigende Applaus brachte die Begeisterung des Publikums voll zum Ausdruck.