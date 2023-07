Bad Waldsee

Baumkommission tagt im September

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Wie in den vergangenen Jahren tagt auch in diesem Jahr die Baumkommission in Bad Waldsee. Dabei wird gemeinsam mit den Mitgliedern des Gemeinderats, sachkundigen Bürgern und Vertretern des Naturschutzes sowie der Verwaltung über Belange städtischer Bäume beraten und entschieden.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 18:00 Von: sz