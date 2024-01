Rund 50 Landwirte, Lohnunternehmer und Spediteure haben sich am Mittwochabend spontan getroffen, um an der B 30 bei Enzisreute ein Mahnfeuer zu entzünden. Dabei wurde neuerlich deutlich, wie enttäuscht und verärgert sie über die Entscheidungen der Bundesregierung sind. Ein Stimmungsbild.

Schon von Weitem sind die blinkenden Lichter der rund 20 Traktoren zu sehen, die in einem Feld neben der B 30 aufgereiht stehen. Auf großflächigen Plakaten steht „Es betrifft auch Euch“ oder „Der Hof brennt, die Politik pennt“. Hupend und mit blinkendem Warnlicht fahren etliche Lastwagenfahrer und vereinzelt auch Autofahrer an den Protestlern vorbei und sprechen ihnen damit ihre Unterstützung aus.

Proteste sollen weitergehen

Das freut die in der Winterkälte ausharrenden Landwirte, wie sie am Feuer stehend berichten. Sie spüren die Unterstützung aus der Bevölkerung und wollen ihre Proteste daher auch fortsetzen, wenngleich sie keine Straßen mehr blockieren möchten - zumindest vorerst. Am Montag findet das nächste Gespräche der Bauernverbände mit der Bundesregierung statt. Abhängig vom Resultat dieses Austauschs möchten die lokalen Landwirte aus Bad Waldsee, Aulendorf und Bergatreute die Demonstrationsstrategie neu überdenken.

Über Whatsapp-Gruppen haben sie sich in den vergangenen Tagen spontan zu Traktorfahrten durch die Stadt oder eben diesem Mahnfeuer verabredet. Den Protest sehen sie längst nicht mehr nur für sich, sondern für die gesamte Gesellschaft an, wie rund um das Lagerfeuer deutlich wird. „Auch Handwerker, Pflegekräfte und die gesamte Gesellschaft haben zu kämpfen“, erklärt ein Landwirt und erntet eifriges Nicken der Umstehenden.

Bundesregierung wird hart kritisiert

Anschließend wird harsche Kritik an der Bundesregierung laut - sachlich, aber bestimmt. Es geht um Zukunftsängste der Landwirte, die ihre Existenzen bedroht sehen, weil sie die Mehrkosten nicht mehr stemmen können. Der Wunsch, dass die politischen Verantwortungsträger das eigene Land nicht aus dem Fokus verlieren, ist nun unüberhörbar. Um auf die Schieflage hinzuweisen, könnten künftig auch IG Metall und Handwerkskammer mit ins Protestboot geholt werden, lautet ein Vorschlag aus der Mitte der Demonstranten. Die Idee wird wohlwollend abgenickt. Generell laden die Landwirte alle ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Und so wohnten auch interessierte Bürger dem Protest bei. Mehrere wollen die Landwirte und ihre harte Arbeit würdigen. Ein junger Familienvater sagt: „Ich bin hier, weil ich zwei Kinder habe und möchte, dass auch sie eine ordentliche Zukunft haben.“ Ein Senior kritisiert die Überreglementierung in Deutschland. Ein anderer älterer Mann redet sich in Rage und schürt nicht zitierfähige und krude Hitler-Vergleiche. Die Menge reagiert darauf nicht.

Rettungswagen wurden durchgelassen

Und noch ein Thema wird am Feuer kurz angeschnitten. Dass Blutspende-Lastwagen oder Rettungswagen am Montag der Weg versperrt wurde, können sie sich nicht vorstellen. Bei den Blockaden, an denen sich diese Demonstranten beteiligt haben, seien die Einsatzkräfte und Pflegedienstleister stets durchgelassen worden, wie sie versichern.

Dann widmen sich die Gespräche wieder den täglichen Arbeitsthemen im Stall und auf dem Feld. Friedlich stehen sie ums Mahnfeuer. Von der B 30 schallt immer wieder unterstützendes Gehupe herüber.

Am Donnerstagmorgen waren übrigens kleine Traktorenkolonnen quer durch Bad Waldsee zu hören. Hupend fuhren die Landwirte umher.