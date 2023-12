Die Bauarbeiten für die neue Flüchtlingsunterkunft in der Waldseer Steinstraße sind in vollem Gange. Der Landkreis Ravensburg verwirklicht hier eine sogenannte vorläufige Unterbringung. Indes richtet die Waldseer Stadtspitze einen dringenden Appell an die Bundes- und Landespolitik.

Die Details zur neuen Flüchtlingsunterkunft in Bad Waldsee

Gegenüber des Versandhaus Walz prägen aktuell Bagger und Container die Szenerie. Sie zeugen vom Neubau der neuen Flüchtlingsunterbringung. Auf dem städtischen Grundstück errichtet der Landkreis eine Containeranlage, die 57 Geflüchteten eine vorübergehende Bleibe bietet. Die Stadt hat dem Kreis das Grundstück befristet zur Verfügung gestellt. Der Gemeinderat legte die Nutzungsdauer in seiner Sitzung im März auf fünf Jahre fest - allerdings mit der Option auf zweimalige Verlängerung um jeweils fünf Jahre.

Die Kosten für Bau, Unterhaltung und Betreuung der Flüchtlinge übernimmt der Landkreis. Die Stadt erhält eine jährliche Pacht. Wie aus der städtischen Pressemitteilung hervorgeht, soll die Containeranlage bis spätestens April 2024 fertigstellt sein. Bevor die ersten Geflüchteten dort einziehen, sollen Anlieger und Bevölkerung nochmals informiert werden.

Der Appell der Waldseer Stadtspitze

Oberbürgermeister Matthias Henne und Bürgermeisterin Monika Ludy sowie der Gemeinderat appellieren in der Pressemeldung erneut mit Nachdruck an den Landkreis, dass die Aufnahmekapazität in Bad Waldsee erschöpft ist. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass alle Städte und Gemeinden betroffen und belastet sind - nicht nur Bad Waldsee. Bekanntlich verpflichtet das Asylgesetz die Stadt zur Aufnahme.

Dennoch unterstützen die Stadtverantwortlichen ausdrücklich die Forderung des Gemeindetags: „Wenn das Vertrauen der Menschen in einen funktionierenden Staat nicht weiter gefährdet werden soll, dann braucht es in dieser außerordentlichen Belastungssituation eine der Realität gerecht werdende Anpassung der Migrationspolitik. Die Städte und Gemeinden tragen ihren Teil dazu bei, wie kaum anderswo in der Europäischen Union. Wir sind jeden Tag vor Ort bei den Menschen, und wir nehmen wahr, dass gerade bei diesem Thema das Vertrauen in den Staat schwindet. Es braucht daher wirksame Maßnahmen, um eine Überforderung des Gemeinwesens, aber auch um einen Verlust des gesellschaftlichen Akzeptanzgleichgewichts abzuwenden. Es braucht jetzt dringend wirksame Entscheidungen, die Bundes- und Landespolitik muss handeln, damit die Städte und Gemeinden entlastet werden.“ Eine Obergrenze für Flüchtlinge in Deutschland müsse dringend eingeführt sowie für eine gerechte Verteilung in Europa gesorgt werden.

So ist die Flüchtlingsunterbringung in Baden-Württemberg geregelt

Wie die Stadt mitteilt, ist die Verteilung der Flüchtlinge in drei Stufen organisiert. Erstens: Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Zweitens: Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis - maximal 24 Monate. Drittens: Anschlussunterbringung in den Kommunen. Für die Unterbringung im Landkreis und in den Kommunen gebe es einen Schlüssel, der sich nach der Einwohnerzahl bemisst. Das bedeutet, dass alle Kommunen im Landkreis Ravensburg entsprechend der Einwohnerzahl Flüchtlinge aufnehmen müssen. Die Anzahl der untergebrachten Flüchtlinge wird komplett auf die Unterbringungszahl der Stadt angerechnet. Der Vorteil für die Stadt: Waldsee muss nicht selbst bauen und betreuen.