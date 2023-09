Die Bäckerei Gueter hat ihre Filiale im Wohngebiet Eschle in Bad Waldsee geschlossen. Rund 30 Jahre haben die Kunden hier Brezeln, Brot und Backwaren eingekauft. Seit dieser Woche ist das nicht mehr möglich. Das sind die Gründe.

Aushang weist auf Schließung hin

Im ersten Augenblick deutet nichts auf die Schließung der Filiale hin. Die Fenster sind mit roten Gueter–Schriftzügen beklebt und auch Brötchen und Kaffee sind auf die Scheiben aufgemalt. Erst als sich die elektronische Schiebetür nicht öffnet und der Blick in den dunklen Innenraum fällt, dämmert es dem geneigten Gueter–Kunden. Das aufgehängte Schild an der Eingangstür lässt dann keine Zweifel mehr offen und belegt das Aus dieser Filiale:

Wir haben ab Montag unsere Bäckereifiliale im Eschle geschlossen. Aushang an der Filiale

Ein Aufsteller liefert den verwunderten Käufern weiteren Lesestoff. Dort wird in großen schwarzen Buchstaben auf weißem Hintergrund unter anderem verkündet: „Wir bedanken uns bei unseren treuen Kunden.“ Außerdem wird auf die weiteren Filialen hingewiesen: „Wir sind nicht weit weg.“ Bekanntlich betreibt Gueter weitere Geschäfte am Wurzacher Tor, auf dem Frauenberg, in der Wurzacher Straße gegenüber des Amtsgerichts, im Lidl sowie in der Biberacher Straße bei der B–30–Auffahrt.

Von 6 bis 8 Uhr kommen die Kunden

Aber warum musste die Eschle–Filiale nun geschlossen werden? Die einfache aber auch leidvolle Erklärung hat Bäckermeister Martin Gueter: „Die Kunden blieben aus. Von 6 bis 8 Uhr war im Laden was los, danach waren die Leute bei der Arbeit und die Kinder im Kindergarten und wir haben fast nichts mehr verkauft.“

Umsätze machte der Traditionsbetrieb also nur in den ersten beiden Stunden. Deswegen wurden kürzlich die Öffnungszeiten reduziert. „Die Nebenkosten fallen aber trotzdem an“, wie Gueter berichtet.

Die frühere „Einkaufsmeile“ gibt es nicht mehr

Früher seien deutlich mehr Kunden in der Filiale gewesen. Vor allem zu den Anfangszeiten, als eine Metzgerei mit im Gebäude war und ein Schlecker–Supermarkt in unmittelbarer Nähe. „Da war das hier eine kleine Einkaufsmeile“, erinnert sich der Bäckermeister an bessere Zeiten. Doch seit Jahren ist das nicht mehr so — und die Schließungsgedanken nahmen immer konkretere Formen an. Der Fachkräftemangel tat sein Übriges dazu.

Und so zog Martin Gueter nach reiflicher und jahrelanger Überlegung die Reißleine. Die verbliebenen Mitarbeiter helfen künftig in den anderen Filialen aus. „Die Entscheidung fiel nicht leicht. Aber es hat umsatzmäßig einfach nicht mehr gepasst“, beschreibt Gueter die betriebswirtschaftliche nicht mehr länger tragbare Situation.