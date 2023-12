Ein besseres Weihnachtsgeschenk hätte die Waldseer Rathausspitze ihren Bürgern angesichts der angespannten medizinischen Grundversorgung am Ort kaum machen können: Am Montagabend informierten OB Matthias Henne und Bürgermeister Monika Ludy darüber, dass der Bad Wurzacher Allgemeinarzt Boris Pfanzagl-Vulic am 15. Januar eine Zweigpraxis in der Kurstadt eröffnet.

Der promovierte Mediziner kann zunächst 500 Patienten aufnehmen, möchte aber gerne weitere Ärzte anstellen. Diese frohe Botschaft dürfte insbesondere die vielen Patienten der langjährigen Gemeinschaftspraxis Kiefer etwas beruhigen, die ab 17. Dezember geschlossen ist.

Lösung nach monatelangem Werben

Der Anruf des Allgemeinmediziners aus der Nachbarkurstadt kam für die Waldseer Rathausspitze fast einem Sechser im Lotto gleich, weil die Stimmung in der Bürgerschaft aufgrund der angespannten Hausarztversorgung und der umstrittenen Krankenhausschließung auf einen lange nicht da gewesenen Tiefpunkt gesunken ist. Wie berichtet, brechen mit Schließung der Gemeinschaftspraxis Kiefer und der Arbeitszeitreduzierung von Hausarzt Matthias Skowronski zum Jahreswechsel auf einen Schlag zweieinhalb Kassensitze weg und die verbliebenen örtlichen Praxen können diesen Verlust kräftemäßig nicht kompensieren.

Umso erfreulicher ist es daher aus Sicht der Stadt zu bewerten, dass das monatelange Werben Hennes und Ludys um die Niederlassung neuer Hausärztinnen und -ärzte erste Früchte trägt: „Mit Boris Pfanzagl-Vulic konnte ein engagierter Arzt gewonnen werden, der einen Teil der Versorgungslücke schließt“, wird der OB in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Und Pfanzagl-Vulic blickt noch ein Stück voraus:

Ich kann mir vorstellen, in den nächsten Monaten hier auszubauen und Ärztinnen oder Ärzte anzustellen. Interessierte Kollegen dürfen deshalb gerne auf mich zukommen, betont der Arzt.

In welchem Gebäude am Ort er seine Praxis einrichten wird und wie genau die Aufnahme von Patienten ohne aktuelle hausärztliche Versorgung vonstattengehen soll, darüber werde die städtische Pressestelle „demnächst“ informieren.

Froh über Unterstützung

OB Henne ist angesichts der jüngsten Hiobsbotschaften bei der medizinischen Grundversorgung in Bad Waldsee erleichtert, dass durch das Engagement von Pfanzagl-Vulic eine erste Lücke geschlossen werden kann: „Ich bin froh und dankbar dafür, dass Sie Bad Waldsee mit Ihrer Fachkompetenz unterstützen und sich hier für unsere Bürgerinnen und Bürger engagieren. Für mich und die ganze Stadt ist das ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk.“

Trotz dieser positiven Entwicklung bleibe die Stadtverwaltung aber weiterhin entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um „eine umfassende und hochwertige medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen. Dafür braucht es aber weitere engagierte Ärztinnen und Ärzte, die sich jederzeit gerne an die Stadt wenden dürfen“, unterstreicht der OB. Henne informierte am Montagabend auch den Gemeinderat über die Eröffnung der neuen Zweigpraxis. In seiner Haushaltsrede forderte er unter Beifall des Gremiums erneut Bund, Land, Kreis und „ausdrücklich“ auch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) dazu auf, sich „endlich um ihre Aufgaben zu kümmern“ und eine „verlässliche, umfassende Gesundheitsversorgung als Daseinsvorsorge für unsere Bürger zu schaffen“.