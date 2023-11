Bad Waldsees Volleyballern gelingt der Befreiungsschlag

Ein klares 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) beim VfB Ulm lässt die TG Bad Waldsee im Kampf ums Überleben in der Volleyball-Regionalliga wieder etwas Luft holen. Viele Wochen dauerte die Misserfolgsserie der Oberschwaben, bis sie schließlich nur noch einen Rang vor den Abstiegsplätzen entfernt waren. Der VfB Ulm lag vor dem Spieltag fast gleichauf mit der TG.

Trainerin Evi Müllerschön und ihre Mannschaft wussten sehr genau, was die Stunde geschlagen hatte. Die Trainerin veranlasste einen überaus frühen Zeitpunkt für das Zusammentreffen der Mannschaft. Ein gemeinsames Essen und eindringliche Gespräche mit und unter den Spielern waren wesentliche Bestandteile der gemeinschaftlichen Vorbereitung. Diese Maßnahme war dringend angesagt, hatte es das Team mit der Verletzung von Mittelblocker und Kapitän Marc Moosherr hart getroffen. Moosherr fällt für den Rest der Saison aus, seine Rolle als Kapitän übernimmt Außenangreifer Nico Bloching.

Gutes Aufbauspiel und kontrollierte Angriffe

Konzentriert und spürbar willens, das Glück auch zu erzwingen, ging die TG in das Match in Ulm. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Begünstigt wurde der Lauf der Bad Waldseer durch die Verletzung des wichtigsten VfB-Spielers Jonathan Autenried beim Stand von 17:10 für die TG. Auch wenn in der Folge kurzfristig eine gewisse Unruhe bei den Gästen entstand, gewannen sie den Satz verdient mit 25:20.

Noch besser lief es in der Folge für die TG. Die Sätze zwei und drei gerieten klar zur Beute der Gäste. Auffällig war dabei die Steigerung der Bad Waldseer, was sich dann auch in den Satzergebnissen widerspiegelte. Die Gründe für diesen erfolgreichen Abend liegen sicher auch in der Geschlossenheit der Mannschaft, die von der akribischen Vorarbeit der Trainerin profitierte. Ihre Anweisungen wurden befolgt, denn es stand eine solide Abwehr und ein stabiler Block, was ein erfolgreiches Dagegenhalten des VfB erschwerte. Davon profitierte das Aufbauspiel ‐ nicht umsonst wurde in Libero Pascal Eisele ein Abwehrspieler zum wertvollsten Spieler der TG gekürt. Auch mit ihrem Angriff zeigte sich Müllerschön zufrieden, galt es doch, den Ausfall eines der stärksten Offensivkräfte zu kompensieren.

Der glatte Sieg sollte allerdings nicht überbewertet werden, denn auf der anderen Netzseite stand immerhin der Tabellenvorletzte. Die kommende Aufgabe wird schwerer, denn am Samstag (19.30 Uhr) geht es zum Tabellennachbarn VfL Sindelfingen.