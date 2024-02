Bad Waldsees Volleyballerinnen marschieren weiter

Die erhofften drei Punkte bei der SpVgg Holzgerlingen hat die TG Bad Waldsee um Trainer Simon Scheerer souverän eingefahren. Auswärts gewannen die Volleyballerinnen in der Oberliga mit 3:0 (25:21, 25:15, 25:17). Damit lebt die Hoffnung auf Meisterschaft und Aufstieg weiter, wenngleich noch ein steiniger Weg in den kommenden drei Spielen zu gehen ist.

Bis zu diesem Spieltag konnte Trainer Scheerer sein Vorhaben einhalten, jeden Gegner schlagen zu wollen. Falls das so weitergeht, steht dem großen Wurf nichts mehr im Weg.

Anfangs ein paar Wackler, dann deutlich überlegen

In Holzgerlingen zeigte sich Bad Waldsee trotz anfänglichen Wacklern unterm Strich deutlich überlegen und konnte von den Gastgebern fast nie ernsthaft in Schwierigkeiten gebracht werden. Wegen einiger Verletzter startete die TG in einer ungewöhnlichen Aufstellung. Mit der Zeit gelang es der TG immer besser, die harten Aufschläge der SpVgg anzunehmen. Der Aufbau klappte dadurch immer besser und die solide vorbereiteten Angriffe fanden immer wieder des Gegners Boden. Deutlich, aber hart umkämpft sicherte sich die TG den ersten Satz.

Die Kampfkraft der Gastgeberinnen hatte nun offensichtlich gelitten. Durch die sehr gute Abwehrarbeit des Geburtstagskindes Alexandra Graf gelangen der TG reihenweise erfolgreiche Angriffe. Dabei stach die Präsenz von Thea Bodenmüller ins Auge, die in der Mitte viele Punkte sammelte. Ebenso war sie verantwortlich für druckvolle und platzierte Aufschläge, die die TG immer mehr nach vorne brachten. Das 25:15 im zweiten Satz war so klar wie hoch verdient.

Weiter geht es gegen die SG Volley Alb Brenztal

Den starken Eindruck des zweiten Satzes führte die TG zur Zufriedenheit des Trainers fort. Problemlos gelangen effiziente Angriffe, die oft von den Protagonistinnen des zweiten Durchgangs verantwortet wurden. Am Ende stand ein klarer Erfolg zu Buche, der dem Team weiteren Rückenwind bescheren sollte. Am Samstag (19 Uhr) spielt die TG zu Hause gegen die SG Volley Alb Brenztal.

TG: Weber, H. Elsäßer, C. Elsäßer, Röttger, Thoma, Scheerer, Bertsch, Real, Groner, Herkommer, Gebhardt, Graf, Bodenmüller.