Bad Waldsees Volleyballer wollen direkt nachlegen

Die Volleyballer der TG Bad Waldsee sind mit einem ganz wichtigen Sieg ins neue Jahr gestartet. Der erst dritte Saisonsieg in der Regionalliga im elften Spiel brachte die Bad Waldseer in der Tabelle in eine etwas bessere Lage. Deutlich besser sieht es für die TG-Volleyballerinnen aus, die nun vor einem Spitzenspiel stehen.

Das Hinspiel in der Regionalliga hatten die Bad Waldseer um Trainerin Evi Müllerschön noch sang- und klanglos mit 0:3 verloren. Das Rückspiel zu Hause gewann die TG nun aber mit 3:0 (25:19, 25:21, 26:24). Durch die drei Punkte steht Bad Waldsee nun bei 13 Punkten und kletterte an Bühl und dem VfB Ulm (beide elf Zähler) vorbei auf Rang sieben. Am Samstag (20 Uhr) ist die TG beim TV Kappelrodeck gefordert - der TVK liegt nur einen Punkt vor Bad Waldsee. In der Hinrunde gab es eine 2:3-Niederlage - eine von vier Pleiten im fünften Satz.

Die TG-Spielerinnen treffen am Sonntag (16 Uhr/Eugen-Bolz-Halle) als Spitzenreiter der Frauen-Oberliga auf den Tabellenfünften TG Nürtingen.