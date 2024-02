Bad Waldsees Volleyballer setzen ein Ausrufezeichen

Durchatmen beim Team von Trainerin Evi Müllerschön: Durch den so nicht unbedingt erwarteten 3:1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:18)-Sieg gegen den Tabellennachbarn VfL Sindelfingen setzt sich die TG Bad Waldsee auf dem vierten Tabellenplatz der Volleyball-Regionalliga fest. Der Klassenerhalt kann nur noch sehr theoretisch schiefgehen.

Müllerschön setzt sich und ihrem Team nunmehr als Saisonziel einen Rang in der ersten Tabellenhälfte. Diese Ziele sind angesichts der in den vergangenen Auftritten gezeigten Leistungen durchaus nicht vermessen. Besonders die Art und Weise, wie der jüngste Erfolg zustandekam, nährt die schönen Hoffnungen.

Das Hinspiel in Sindelfingen ging verloren

Sindelfingen gilt als guter alter Bekannter - auch aus einer Zeit, da beide Kontrahenten sich noch in der Landesliga abmühten. Daher war ein offenes Visier angesagt. Die Satzergebnisse zeigen einen nicht einfachen Einstieg für die TG, die aber beizeiten die Schwächen des VfL immer effizienter nutzte und mit immer besseren Satzergebnissen am Ende als hochverdienter Sieger vom Feld gehen konnte. Sowohl in der vergangenen Saison als auch beim Hinspiel in Sindelfingen hatte Bad Waldsee das Nachsehen. Jetzt scheint der Knoten geplatzt zu sein, denn die TG-Volleyballer erkannten ihre Chancen und nutzten sie nervenstark.

Knappe Spielstände kennzeichneten den ersten Durchgang im ersten Drittel. Kein Team konnte entscheidend davonziehen. Das Satzfinale verlief aus Sicht der Gastgeber unglücklich, ein Satzball ging verloren, während der VfL das Geschenk dankend annahm und seinerseits durch wuchtige Sprungaufschläge von Sven Metzger die Dinge zurechtrückte. Der erste Satzball für den VfL klappte zum Verdruss der zahlreichen TG-Fans.

Die Annahme wird viel stabiler

Der zweite Satz sah eine deutlich wachere Heimmannschaft, deren Stärke durch geschickte Auszeiten und Einwechslungen der Trainerin zusätzlich unterstützt wurde. Beide eingesetzten Zuspieler Dietrich Paul und Simon Scheerer erledigten ihre Aufgaben erfolgreich, während die Annahmeschwächen aus Satz eins zusehends ausgemerzt waren. Wieder einmal zeigte sich, wie stark im Volleyball auf dieser Leistungsebene die erfolgreiche Annahme der gegnerischen Aufschläge ein Spiel nachhaltig bestimmt. Zusätzlich befeuert wurde der TG-Auftritt durch ein äußerst gezieltes Blockverhalten von Simon Bergmann und Marc Moosherr. Beide Mittelblocker erhielten tatkräftige Unterstützung durch Jan Herkommer, der seine Aufgaben als Annahmespieler und Außenangreifer vorbildlich erfüllte. Verdienterweise wurde er vom VfL zum MVP gewählt.

Nun kommt der Tabellenführer nach Oberschwaben

Die Spielabschnitte drei und vier verliefen ähnlich. Während die Gäste zusehends Nerven zeigten, vor allem ausgelöst durch die hocheffiziente Neutralisierung ihres besten Angreifers Sven Metzger, spielten die Bad Waldseer im kontrollierten Gefühl eigener Stärken das Duell immer klarer in ihre Richtung. „Es war der wohl beste Auftritt dieser Saison, vor allem die Leistungen in der Abwehr, und da besonders Libero Pascal Eisele, der überzeugte“, meinte Müllerschön.

Noch stehen für die TG drei schwere Spiele an, darunter das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr/Eugen-Bolz-Halle) gegen den Tabellenführer Freiburg.

TG: Bergmann, Bloching, Diakow, Eisele, Halder, Herkommer, Knaus, Moosherr, Paul, Penner Scheerer, Bangert.