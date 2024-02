Bad Waldsees Volleyballer bezwingen direkten Konkurrenten

Gerade noch einmal gut gegangen ist für die TG Bad Waldsee das Kräftemessen am Samstagabend in der Volleyball-Regionalliga gegen den VfB Ulm. Mit 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 25:23) fuhr die TG einen Dreipunkte-Sieg ein, der in der Endabrechnung möglicherweise eine mitentscheidende Rolle spielen wird. Immerhin wurde ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt in Schach gehalten.

Ein Angreifer im Vorruhestand hilft noch mal aus

Umso bemerkenswerter war der Erfolg, da sich Trainerin Evi Müllerschön zum wiederholten Male zu spürbaren Umstellungen gezwungen sah. Nach langen Monaten kam etwa Außenangreifer Jan Herkommer zum Zuge. Er zeigte sich dem immensen Nervendruck, der an diesem Tag auf den Oberschwaben lastete, jederzeit gewachsen und wurde sogar vom VfB Ulm zum wertvollsten Spieler der TG gewählt.

Dabei hatte es alles andere als verheißungsvoll begonnen. Von Beginn an legten die Gäste aus Ulm ein Tempo an den Tag, dem die TG zunächst nicht standhalten konnte. Bis zu sechs Punkte Abstand erspielten sich die Ulmer und gewannen den ersten Satz deutlich mit 25:20. Beim Stand von 4:8 brachte Trainerin Müllerschön den sich im volleyballmäßigen Vorruhestand befindlichen Jan Herkommer. Zunächst ohne spürbaren Erfolg, doch Herkommer drückte dem Spiel später seinen Stempel auf.

Zweiter Satz stellt die Weichen

Der Ernst der Lage war in der Satzpause fast körperlich zu spüren. Müllerschön fand jedoch die passenden Worte, denn in der Folge zeigte sich das Bad Waldseer Team kampfbereit und gewillt, seine spielerischen Qualitäten auf den Platz bringen. Mit drei bis vier Punkten Vorsprung legte die TG in diesem Durchgang vor, den sie allerdings postwendend hergeben musste. Stattdessen lag die TG nun wieder deutlich zurück. Die Nerven bei den Waldseern lagen blank, schließlich kassierten die Gastgeber sogar eine Rote Karte und daraus resultierend einen Punktverlust. Müllerschöns Auszeit beruhigte die Gemüter wieder, in der Folge setzten sich die Gastgeber wieder etwas ab und schlossen den Durchgang erfolgreich mit 25:22 für sich ab.

Damit waren die Weichen für den weiteren Spielverlauf gestellt, wenngleich der VfB sich zu keinem Zeitpunkt aufgab und mit aller Macht seine Chancen suchte. Doch zeigten sich die Schützlinge von Evi Müllerschön nun absolut nervenstark und körperlich robust. Offensichtlich trug das gezielte Training erkennbare Früchte. Knappe Spielstände gehörten jetzt zur Normalität, dementsprechend war Selbstvertrauen gefragt, von dem die TG nun reichlich Zeugnis ablegte. Knapp, aber hoch verdient brachten die Platzherren den dritten Satz mit 25:23 nach Hause.

Das Restprogramm hat es in sich für die TG

Sehr eng ging es auch im vierten Durchgang weiter. Immer wieder hechelte die TG einem Vorsprung der Gäste hinterher, die in dieser Phase ihre große Chance rochen. Dem Schlussspurt der Gastgeber erwiesen sich die abgekämpften Gäste am Ende allerdings nicht mehr gewachsen und ließen damit drei wertvolle Punkte in der Kurstadt liegen. Die Bad Waldseer ihrerseits vermieden einen Tiebreak - in dieser Saison hat die TG bisher alle Fünf-Satz-Partien verloren.

Bad Waldsee ist nun Tabellenvierter. Doch beim Betrachten des Restprogramms ist vorsichtige Zurückhaltung angebracht. Alle drei Spitzenteams der Liga werden noch gegen die TG antreten.

TG: Bergmann, Bloching, Diakow, Eisele, Halder, Herkommer, Knaus, Moosherr, Paul, Penner Scheerer, Bangert.