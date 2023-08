Bad Waldsees Ruderer sind in Nürnberg schnell

Die erste Kurzstreckenregatta dieses Jahres für die Ruderer des RV Waldsee ist in Nürnberg ausgerichtet worden. Es standen Rennen über 500 Meter auf dem Plan. In Begleitung von Fabian Wiest und Trainer Sebastian Weiße ging es für elf Waldseer Juniorinnen und Junioren auf die Regattastrecke auf dem Dutzendteich mit dem Colosseum als schöner Kulisse.

Maja Zirn und Madeleine Lehmann wurden im Juniorinnen–B-1x laut Mitteilung nach einem starken Rennen Zweite. Amatus Fischer setzte sich im Junior–A-1x wieder einmal gegen seine Konkurrenz durch und holte so die erste Goldmedaille für Bad Waldsee. Die zweite Goldmedaille ging an Max Schwab von der Rudergesellschaft Waiblingen sowie an die Bad Waldseer Sebastian Weiße, Amatus Fischer und Fabian Wiest im Senioren–Vierer. Außerdem ab es bei dieser Regatta wieder einen offenen Achter. Sebastian Weisse, Fabian Wiest, Max Schwab, Michael Buck, Amatus Fischer, Pascal Tschöke, Finn Göttel und Jonas Frickel wurden mit 0,4 Sekunden Rückstand Zweite.

Auch beim zweiten Rennen im Junior–A-1x enteilte Fischer in Nürnberg wieder der Konkurrenz. Nach einer kurzen Pause ruderte er mit Tschöke im Senioren–Leichtgewichts–2x ebenfalls zu Gold. Weiße setzte sich mit Wiest, Fischer und Schwab in einem weiteren Senioren–4-Rennen durch. Den letzten Sieg für Waldsee holte Lennart Wieland im Junior–B-Leichtgewichts–1x nach einem starken Rennen. So erlebten die Bad Waldseer Ruderer ein erfolgreiches Wochenende am Nürnberger Dutzendteich.