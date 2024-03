Der angestrebte Aufstieg der Bad Waldseer Volleyballfrauen hat in der Landeshauptstadt einen gewaltigen Dämpfer erlitten. Mit einem an Deutlichkeit kaum zu übertreffenden Endergebnis von 0:3(15:25, 25:17, 25:22) hatte der bis dahin monatelang ungeschlagene Oberliga-Tabellenführer beim TSV Georgii-Allianz Stuttgart 2 das Nachsehen.

Punktverluste einer Reihe von hartnäckigen Verfolgern mögen die Tabellensituation erträglich gestalten, wäre da nicht der Hauptkonkurrent TSG Reutlingen, der den unerwarteten Stolperer der führenden TG gerne annahm und seine anstehende Wochenendaufgabe gegen die abstiegsgefährdete TSG Eislingen souverän erledigte. Bei den Kurstädterinnen allerdings ist Ernüchterung eingekehrt und das Trainergespann Simon Scheerer und Axel Bloching wird in der verbleibenden Woche alle Register seiner Führungskunst zu ziehen haben, um zum großen Finale, auf das die Bad Waldseer Fans gerne verzichtet hätten, entsprechend gerüstet zu sein.

Schockierender Start

Das Match in Stuttgart ließ sich für die TG fast schockierend an. In kurzer Zeit stand es 9:2 für die befreit aufspielenden Platzherrinnen. Was immer die TG-Frauen als meist zaghafte Angriffsversuche in die Wege leiteten, wurden zur Beute der glänzenden Stuttgarter Abwehr. Nun war es in dieser Runde nicht der erste Satzverlust und meist hatte die TG darauf passende Antworten gefunden. An diesem Tag sollte es nicht der Fall sein.

Die Tabelle der Volleyball-Oberliga:

TG Bad Waldsee (44 Punkte, 45:15 Sätze)

TSG Reutlingen (43 Punkte, 49:18 Sätze)

TV Rottenburg (41 Punkte, 49:23 Sätze)

Zwar entwickelte sich im weiteren Verlauf das Spiel des Tabellenführers um einiges stabiler, die Stuttgarter Stärke schien allerdings unbezwingbar. Solide und druckvolle Aufschläge der TSV-Spielerinnen, gepaart mit konstruktiven Angriffen kennzeichneten das Spiel der Gastgeber. Was immer die TG auch versuchte, an diesem Tag gab es gegen die Gegner kein Durchkommen.

Etwas versöhnlicher ließ sich der dritte Durchgang an, denn es gelang den Spielerinnen um Laura Weber, halbwegs Schritt mit den späteren Siegern zu halten. Schmerzlich allerdings vermissten die Oberschwäbinnen ihre an diesem Tag nicht einsatzfähigen Außenangreiferinnen, die sowohl in der Annahme wie im Angriff spürbare Lücken rissen. Es ehrt Simon Scheerers Team, dass auch diese Umstellung nicht als einfache Begründung für die rätselhafte Schwäche der TG angeführt wurde.

Für den Verlierer bleibt wohl das Trostpflaster Relegation

Für kommenden Sonntag, 16 Uhr, steht in der Eugen-Bolz-Sporthalle das letzte Spiel dieser Saison an. Dabei sieht die Ligaplanung nichts weniger vor als das Zusammentreffen des Ersten gegen den Zweiten: Bad Waldsee gegen Reutlingen. Der Gewinner dieses Spiels wird ungeachtet des Ergebnisses Meisterschaft und Aufstieg erreichen, während der unterlegenen Truppe wohl das Trostpflaster der Relegation bleibt - noch nicht ganz abgeschüttelt ist der TV Rottenburg. Damit ist die Spannung an diesem Spieltag nur schwerlich zu toppen. Ein großes Match steht an.

TG Bad Waldsee: Weber, Elsäßer, Röttger, Thoma, Scheerer, Bertsch, Real, Groner, Gebhardt, Graf, Bodenmüller, Herkommer.