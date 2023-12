Bad Waldseer Volleyballer rutschen an das Tabellenende

Der eine Punkt, den die Volleyballer der TG Bad Waldsee zu Hause behalten haben, ist auf mittlere Sicht zu wenig, um das etwas angekratzte Selbstbewusstsein der verunsicherten Mannschaft zu stärken. Als erster Gegner in der Rückrunde der Regionalliga stand das Duell gegen den TSV G.A. Stuttgart an. Es endete mit einer weiteren ernüchternden Niederlage.

Zum vierten Mal eine Niederlage im fünften Satz

Bereits zum vierten Mal gelang es den Schützlingen von Trainerin Evi Müllerschön nicht, einen fünften Satz erfolgreich zu beenden. Tiebreakfluch kann man so etwas nennen, wäre da nicht die rätselhafte mentale Schwäche der Mannschaft in diesen Spielphasen. Mit 2:3 (25:23, 24:26, 25:20, 18:25, 10:15) musste die TG wertvolle Punkte dem Gegner überlassen. Das bedeutet für Bad Waldsee im Zusammenhang mit den anderen Ergebnissen des Wochenendes nunmehr Rang zehn in der Tabelle.

Nachhaltig verletzungsgeschwächt trug die TG Bad Waldsee die schwere Verantwortung, einen Gegner auf Augenhöhe bezwingen zu müssen. Im ersten Satz gelang dieses Vorhaben nach einer auffällig sicheren Führung für die TG trotz einer unübersehbaren Schwäche zu Ende des Spielabschnitts. Mit 25:23 fiel das Ergebnis knapp, aber verdient aus.

Klare Angelegenheiten im dritten und vierten Satz

Äußerst hart erkämpft entwickelte sich der zweite Durchgang des langen Spiels. Um jeden Ball wurde hart gerungen, bis zum Ende ging die Partie hin und her, ohne dass sich ein Kontrahent deutlich in Front brachte. Lediglich zur Satzmitte gelang den Bad Waldseern ein kleiner Vorsprung von vier Punkten. Dieser schmolz aber rasch wie Schnee in der Frühlingssonne. Zum Satzende hin erkämpfte sich die TG einen Satzball, den sie zum Leidwesen der Fans aber nicht verwerten konnten. Im Gegenteil: Stuttgart schlug mit Macht zurück und war mit 26:24 erfolgreich.

Klarer zeigte sich das Geschehen in den nächsten beiden Sätzen. Zunächst gestalteten die Bad Waldseer den dritten Durchgang mit einem klaren Ergebnis von 25:20, um im vierten Satz mit 25:28 zu verlieren. Damit musste der Tiebreak entscheiden. In unguter Erinnerung standen die Vorkommnisse bei bereits drei verlorenen fünften Sätze. Die TG - das war vom Auftakt des Satzes an unübersehbar - brachte die mentale Kraft nicht auf, diese unschönen Erinnerungen aus den Gliedern zu schütteln. Die Folge zeigte sich in zunächst knappen und schließlich größer werdenden Abständen. Das Endergebnis von 10:15 verdeutlicht den erneuten Einbruch der Gastgeber.

Gefasst nahmen die Bad Waldseer die Niederlage an. Diese schmerzt allerdings umso mehr, als es sich beim TSV Stuttgart um einen Gegner aus der unmittelbaren Tabellennachbarschaft handelte. Die für die TG bittere Konsequenz lautet: Tabellenletzter und akute Abstiegsgefahr.