Bad Waldseer Ruderer holt sich Gold in Köln

Philipp Bauer aus Lindau und Sebastian Weisse vom Ruderverein Waldsee haben im Vierer ohne Steuermann den deutschen Meistertitel im Rudern in der Altersklasse B (MDA36) gewonnen. Gerudert wurde auf dem Fühlinger See in Köln.

Vom Start weg lag das Boot der Renngemeinschaft Waldsee, Lindau und Trier knapp in Führung. Um diese Führung zu behaupten, mussten sie über die 1000 Meter immer wieder Zwischenspurts des zweitplatzierten Bootes abwehren. Schließlich sicherte sich das Boot aus Bad Waldsee, Lindau und Trier mit einer knappen halben Bootslänge den Titel vor der Renngemeinschaft aus Hamburg und Hannover. Dritter wurde das Boot der Renngemeinschaft Meißen/Radebeul.

Im Doppelzweier der Altersklasse C (MDA 43) belegten Bauer und Weisse in einem laut Mitteilung stark besetzten Finale Platz fünf. Im Zweier ohne der Altersklasse C gelang den Waldseern dazu noch überraschend der Sprung aufs Podest. In einem beherzten, technisch sauberen Rennen fuhren sie hinter den Booten aus Berlin/Wannsee und Neuruppin zur Bronzemedaille.

Tabea Wieland vom RV Waldsee startete ebenfalls bei der deutschen Meisterschaft in Köln. Mit ihren Ruderkameradinnen aus Heidelberg, Würzburg und Leipzig erreichte sie bei der Großbootmeisterschaft in einem hart umkämpften Finale Platz vier im Leichtgewichtsdoppelvierer.