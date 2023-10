Bad Waldseer Regionalligist kassiert eine kalte Dusche

Eine gewisse Enttäuschung hat die TG Bad Waldsee den rund 80 Fans in ihrem Heimspiel in der Volleyball-Regionalliga gegen die SG Heidelberg bereitet. Die TG konnte aus einer 2:0-Satzführung kein Kapital schlagen und unterlag noch mit 2:3 (25:23, 25:20, 20:25, 21:25, 10:15). Sieht man das Glas als halbvoll an, haben die Kurstädter immerhin einen Punkt geholt, beachtet man jedoch den Spielverlauf, so wäre bei größerer Ernsthaftigkeit einiger Spieler wesentlich mehr möglich gewesen.

Kollektiv abgebaut

Es muss Trainerin Evi Müllerschön bitter geschmeckt haben, dass die 2:0-Führung vergeigt wurde. Erfahrene Volleyballfans schwante bereits Schlimmes, als der spielerische Faden der ersten beiden Sätze gerissen war und vor allem die Konzentration mit Beginn des dritten Durchgangs kollektiv abgebaut schien. Lediglich Kapitän Marc Moosherr zeigte sich in der Folge als Herr seiner Nerven und bemühte sich nach Kräften, seine Mannschaft aus der unverständlichen Lethargie zu holen ‐ umsonst.

Was Müllerschön vor Wochenfrist schon missfiel, waren unsichere Aufschläge und unzureichende Annahmen. Das fand in den Sätzen drei bis fünf allerdings in unschöner Deutlichkeit statt. Möglicherweise hätte die wacklige Leistung bei einem anderen Gegner noch zum Erfolg gereicht, doch das schlagkräftige Team aus der Universitätsstadt wusste genau um seine Stärken und brachte diese mit zunehmender Spieldauer auch zum Tragen. Ausgestattet mit einer Locker- und Selbstsicherheit, die auch nach dem 0:2-Satzrückstand nicht verloren ging, betrieben die ganz in schwarz gekleideten Heidelberger ihre Aufholjagd.

Auszeiten bringen nicht den gewünschten Effekt

Bad Waldsee zeigte zwar Kampfgeist, gegen einen immer wuchtiger agierenden Gegner reichte das aber eben nicht. Unglücklich aus TG-Sicht verliefen lange, hart umkämpfte Ballwechsel, die eigenartiger Weise stets mit einem Punkt für Heidelberg endeten. In ihren Auszeiten gelang es TG-Trainerin Müllerschön nicht mehr, den Spieß umzudrehen.

Am Ende siegte die Mannschaft mit dem besseren Nervenkostüm. In dieser Hinsicht gibt es bei der TG Bad Waldsee noch reichlich Luft nach oben. Müllerschöns Aufgabe wird durch dieses Match nicht leichter. Die nächste Aufgabe der TG führt am Samstag (19 Uhr) zum TV Bühl II.

TG: Beck, Moosherr, Bergmann, Scheerer, Bloching, Knaus, Diakow, Littmann, Halder, Cronau.