Bad Waldseer Freibad knackt die 100.000-Marke

Susanne Monreal aus Tannheim war am letzten Badetag, Sonntag, 10. September, um 12.30 Uhr die 100.000. Besucherin des Bad Waldseer Freibades. Bad Waldsees Oberbürgermeister Matthias Henne überraschte sie am Eingang zum Freibad mit einem Blumenstrauß und einer Familien-Saisonbadekarte für das Jahr 2024 (Foto: Erwin Linder). „Weil man in Bad Waldsee sowohl im Becken als auch im See schwimmen kann, kommen wir gerne hierher. Dieses Jahr ist es schon etwa das siebte, achte Mal, dass wir mit der ganzen Familie hier sind“, erzählt Vater Monreal. „Ich gehe einfach lieber in den See, meine Familie lieber in die Becken“, sagt Susanne Monreal. Auch den Kindern gefällt das Bad Waldseer Freibad wegen seiner vielfältigen Möglichkeiten.