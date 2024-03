Bad Waldsee strebt der Regionalliga entgegen

Das 3:0 (25:13, 25:22, 25:22) gegen die SG Volley Alb/Brenztal hält die Hoffnung der TG Bad Waldsee auf die Meisterschaft in der Volleyball-Oberliga und den direkten Aufstieg aufrecht. Auf den ersten Blick war es eine deutliche Angelegenheit, doch die Gäste von der Ostalb stemmten sich mit viel Kampfgeist dagegen.

Vier Punkte Vorsprung

Der Auftritt der TG wirkte aber reifer, in kritischen Phasen behielt die Mannschaft von Trainer Simon Scheerer den Überblick und machte auch die Bigpoints. Nach diesem Sieg haben die Bad Waldseerinnen vier Punkte Vorsprung vor den beiden verbliebenen Verfolgern Reutlingen und Rottenburg - drei Saisonspiele stehen noch aus.

Souverän startete die TG ins Match und führte schnell mit 8:2. Unnötigerweise brach das bis dahin imponierende Zusammenspiel von Abwehr und Angriff in der Folge ab. Scheerer nahm beim 10:11 eine Auszeit - Henriette Elsäßer nahm anschließend mutig das Ruder in die Hand und brachte sechs Aufschläge in Folge übers Netz, die von den Gästen nicht zu Punkten genutzt werden konnten. Damit war die Initialzündung für den Rest des ersten Satzes gegeben, der dann doch deutlich mit 25:13 endete.

Zwischenspurt bringt TG in gewünschte Richtung

Wesentlich ausgeglichener war der zweite Durchgang. Bis zur Satzmitte gelang es keinem Team, größere Vorsprünge herauszuspielen. Die Spannung stieg, ehe ein kleiner Zwischenspurt auf 16:12 das Spiel für die Gastgeberinnen in die gewünschte Richtung lenkte. Libero Alexandra Graf zeigte dabei eine starke Abwehrleistung. Obwohl die Fehlerquote der TG danach deutlich stieg, holten sich die Gastgeberinnen den zweiten Satz mit 25:22.

Nicht zufriedenstellend ging es für Bad Waldsee in den dritten Durchgang. Durch unnötige Aufschlagfehler, die mangelnder Konzentration geschuldet waren, brachte sich die TG quasi selbst mit 17:20 in Rückstand. Offensichtlich hatten die Waldseerinnen dann aber die Alarmglocken läuten hören. Das Spiel drehte sich zum wiederholten Mal und die Aufschlag- und Annahmestärke der Kapitänin Katja Real sorgt für ein am Ende zufriedenstellenden 3:0-Heimsieg.

Mit zwei sehr schweren Aufgaben geht die Oberligasaison für die TG ihrem Ende entgegen. Am Samstag (16 Uhr) spielt Bad Waldsee beim TSV G.A. Stuttgart II, eine Woche später (So., 24. März, 16 Uhr) ist das letzte Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten Reutlingen.

TG: Weber, H. Elsäßer, C. Elsäßer, Röttger, Thoma, Scheerer, Bertsch, Real, Groner, Gebhardt, Graf, Bodenmüller.