Bad Waldsee springt wieder auf Platz zwei

Das 3:2 (26:24, 25:16, 25:15) in eigener Halle klingt vom Ergebnis her eindeutig. Doch es wurde wieder deutlich, dass es in der Volleyball-Oberliga der Frauen keine Laufkundschaft gibt. Auch der abstiegsgefährdete SSV Ulm 1846 musste von der TG Bad Waldsee ‐ zumindest im ersten Durchgang ‐ niedergekämpft werden, bevor ans Siegen zu denken war. Es zeigte sich wieder, dass es den TG-Spielerinnen schwerfällt, eine konstante Leistung vom ersten Aufschlag an abzurufen. Beim hohen Anspruch, den Trainer Simon Scheerers Team hat, sollte an diesem Defizit gearbeitet werden.

Eine Auszeit zeigt Wirkung

Als bräuchte es aktuelle Nachweise für diese Thesen, verlief der erste Satz nicht im Sinne des Trainers. Überraschend schwer fiel es Bad Waldsee, ins Spiel zu finden. Immer wieder bremsten vermeidbare Schwächephasen den Weg zum Erfolg. Daraus resultierende Rückstände mussten aufgeholt werden. Eine Aufholjagd in dieser Klasse kostet viel Kraft, die bei einem konsequenteren Gegner im Laufe des Spiels fehlen kann. Als beim Stand von 21:23 die Ulmerinnen nur zwei Punkte vom Satzerfolg entfernt waren, nahm sich Trainer Scheerer seine Mannschaft zur Brust. Seine Worte in der Auszeit fruchteten. Der SSV musste beim Stand von 24:23 für die TG ebenfalls eine Auszeit nehmen, die allerdings ohne Wirkung blieb. Mit Nervenkraft und bedingungslosem Einsatz behielt die TG die Oberhand und brachte den ersten Satz (26:24) knapp und etwas glücklich nach Hause.

Starke Leistung in den Sätzen zwei und drei

Sehr viel konzentrierter startete Bad Waldsee in den zweiten Satz. Wirkungsvolle Aufschläge verbunden mit einer soliden Annahmequalität sorgten für einen geordneten Spielaufbau mit den daraus zwangsläufig folgenden zwingenden Angriffsbällen. Zudem hatte die TG ihre alte Stärke der konsequenten Feldabwehr wieder gefunden. Das solide Blockverhalten der TG führte zu langen Ballwechseln, die meist mit Punktgewinnen der Gastgeberinnen endeten. Dabei mag durchaus auch der gegnerische Frust des knapp verlorenen ersten Durchgangs eine wichtige Rolle gespielt haben. Deutlich entschied die TG den Satz mit 25:16 für sich.

Jetzt stellte sich die Frage, ob die TG Bad Waldsee das hohe Niveau auch in den dritten Durchgang mitnehmen könne. Die Mannschaft strafte alle Skeptiker Lügen. Nicht nur die Einwechslungen Scheerers und seines Assistenten Axel Bloching fruchteten, auch verlief Thea Bodenmüllers Debüt erfolgreich. Dieser Wucht hatten die Ulmerinnen nur noch wenig entgegenzusetzen. Noch deutlicher endete der dritte Satz (25:15).

Die am Schluss gezeigte Qualität lässt für die nähere Zukunft dieser Oberligasaison hoffen. Voraussetzung dafür ist die Konstanz ‐ daran wird das Trainergespann arbeiten müssen.

TG: Carla Baer, Corinna Bertsch, Thea Bodenmüller, Charlotte Elsässer, Henriette Elsässer, Alexandra Graf, Kathrin Groner, Linda Herkommer, Katja Real, Klara Röttger, Carolin Scheerer, Hannah Thoma, Laura Weber.