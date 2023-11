Verbotene Messer und mehrere Gramm Drogen hat die Polizei bei der Durchsuchung eines 45-Jährigen und dessen Fahrzeugs in Bad Waldsee gefunden. Die Polizisten kontrollierten den 45-jährigen Fahrer, weil er deutlich unter Drogeneinfluss gestanden habe.

Polizei veranlasst Blutprobe

Der Mann war am Donnerstag gegen 21 Uhr im Waldseer Stadtgebiet am Steuer seines Wagens aufgefallen. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Der 45-Jährige durfte nicht weiterfahren und es kommen mehrere Anzeigen auf ihn zu. Außerdem muss er mit mehreren Wochen Fahrverbot rechnen.

Gibt es eine Verbindung zum Messerfuchtler?

Ob ein Zusammenhang zum Messerfuchtler besteht, der in der vergangenen Woche eine Mutter und ihr Kind mit einem Messer bedroht hat, konnte ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage nicht benennen.