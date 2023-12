Bad Waldsee muss Tabellenführung wieder abtreten

Mit einem besonders in der Schlussphase überaus beeindruckenden 3:0-Heimsieg hat der Tabellenzweite TV Rottenburg im Duell mit der TG Bad Waldsee dem zwischenzeitlichen Tabellenführer aus Oberschwaben seine Grenzen aufgezeigt. Mit 3:0 (25:20, 25:19, 25:8) fiel die Niederlage der Bad Waldseerinnen in der Volleyball-Oberliga am Ende doch recht deftig aus.

Nach einer Auszeit läuft es zunächst besser

Zwar konnten die Gäste zunächst den Spielverlauf halbwegs mitgestalten, doch schon frühzeitig setzte sich der TV Rottenburg deutlich ab. Im ersten Durchgang vermisste man beim Bad Waldseer Team zunächst den unbedingten Willen, ebenbürtig dagegenzuhalten. So bekam man frühzeitig durch den Spielstand von 7:11 die entsprechende Quittung. Trainer Simon Scheerer griff nun mittels seiner ersten Auszeit ein, wonach die TG-Spielerinnen sich zum 13:13 heranarbeiteten.

Die Hoffnung auf einen nachhaltigen Umschwung trog allerdings. Immer wieder konnten die Gastgeberinnen bei ihren höchst durchdachten Angriffen mit ihren finalen Schlägen den Boden des Gegners finden. Vor allem zeigte sich der TV ungemein aufschlagstark, was zum wiederholten Male beträchtliche Unruhe in das Spiel der Waldseerinnen brachte. Schmerzlich vermissten die Fans die in der bisherigen Saison immer wieder demonstrierte höchst effiziente Feldabwehr.

Den Glauben an die eigene Stärke verloren

Die bittere Konsequenz auf TG-Seite spiegelte sich im Satzergebnis von 20:25 wider. Ein anderes Bild bot der Beginn des zweiten Satzes. Ein erfolgreicher und hoch konzentrierter Angriffszug folgte nach dem anderen. Dennoch gelang es der TG nicht, gegen diesen sehr dominant wirkenden Gegner eine größere Anzahl Punkte zwischen sich und den TV zu legen. Deutlich geriet in der Folge die TG mit 13:18 in die Defensive. Der Versuch, sich in kleinen Schritten wieder an Rottenburg heranzukämpfen, war nicht von Erfolg gekrönt. Im Gegenteil: Zum Satzfinale setzten sich die Gastgeberinnen klar ab und behielten den zweiten Satz mit 25:19 in eigener Halle.

Die mentale Kraft der TG-Spielerinnen neigte sich im dritten Durchgang augenfällig zum Ende. Es schien, als hätte die Mannschaft jeglichen Glauben an die eigene Stärke verloren. Gerne nahmen die TV-Spielerinnen die mangelhafte Gegenwehr der Frauen aus der Kurstadt an und profitierten gleichzeitig von dem kollektiven Einbruch der Gäste. Wieder brachte der TV in Gestalt massiver Aufschläge seine wirkungsvollste Waffe ins Duell der beiden Spitzenteams.

Die Folgen erwiesen sich für die TG als verheerend. An Deutlichkeit nicht mehr zu toppen, lautete das aus Waldseer Sicht überaus bescheidene Satzergebnis 8:25. Die Spielerinnen erklärten ihre Niederlage in ehrlichen Komplimenten an ihre Gegnerinnen, deren Aufschlag- und Blockstärke sie verdienter Maßen hervorhoben.

TG: Baer, Bertsch, C. Elsässer, H. Elsässer, Gebhardt, Graf, Groner, Herkommer, Real, Scheerer, Thoma, Weber.