Auch die Große Kreisstadt Bad Waldsee ist bei der Aufnahme Geflüchteter an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen, obwohl im Kurgebiet nach wie vor mehrere Kurpensionen leer stehen und der ehemalige Sonnenhof sogar frisch saniert für eine Nachnutzung bereitsteht.

Wie eine neuerliche Anfrage von Schwäbische.de bei der Stadtverwaltung zu diesem Thema ergab, seien die genannten Gebäude aufgrund ihres „baulichen Zustands“ jedoch nicht geeignet für die Unterbringung der Geflüchtete. Zudem benötigten die Städtischen Rehakliniken diese Flächen „für eigene Zwecke“, wie aus dem Rathaus dazu erklärt wird.

Landauf, landab klagen Kommunen und Kreise seit Monaten darüber, dass sie bei der Unterbringung Geflüchteter räumlich wie finanziell an ihre Grenzen kommen oder diese bereits überschritten hätten. Der jüngste Ländergipfel in Berlin beim Bundeskanzler brachte in dieser Hinsicht zwar eine leichte Entspannung, aber in einer Welt voller Kriege dürften auch in den Städten und Gemeinden hierzulande weiterhin Unterbringungsmöglichkeiten für heimatlose Erwachsene und Kinder benötigt werden.

Die Möglichkeiten sind ausgeschöpft

Doch mit geeigneten freien Räumlichkeiten sieht es abgesehen von der aktuellen Flüchtlingsbelegung in Reute und in der Kernstadt nach Einschätzung der Großen Kreisstadt auf ihrem Gemeindegebiet eher mau aus. Wie die Anfrage deutlich macht, teilt Bad Waldsee deshalb die Auffassung vieler anderer süddeutscher Kommunen, wonach diese im Falle weiterer Aufnahmen von Personen endgültig an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.

Unsere Bestandsbauten sind alle voll belegt und werden Plätze frei, so werden diese zügig nachbelegt, heißt es dazu seitens der Pressestelle.

Die seit Jahren leerstehenden Häuser entlang der zunehmend verwaisten Badstraße im Kurgebiet sind nach Einschätzung des Rathauses baulich allerdings nicht für die Aufnahme geflüchteter Personen geeignet. Ob dazu auch der kürzlich frisch sanierte ehemalige Sonnenhof am Ende der Badstraße zählt, war von der Stadt nicht in Erfahrung zu bringen. „Das Gebäude befindet sich im Eigentum einer Privatperson. Zu eventuellen Verhandlungen werden grundsätzlich keine Auskünfte erteilt“, betonte Behördensprecherin Brigitte Göppel. Nach SZ-Informationen soll es zwischen Stadt und Investor Gespräche gegeben haben bezüglich dieser ehemaligen Kurpension, die in mehreren Immobilien-Internetforen abwechselnd zum Kauf oder zur Miete angeboten wurde. Eine entsprechende Kontaktaufnahme der SZ mit dem Eigentümer des stattlichen Gebäudes war in der Vergangenheit im Sande verlaufen.

Wie sieht es mit dem ehemaligen Krankenhausgebäude aus?

Was ist mit dem inzwischen weitgehend leerstehenden ehemaligen Waldseer OSK-Klinikgebäude? Kommt diese aktuell noch kaum genutzte Immobilie grundsätzlich als Unterkunft für Geflüchtete in Frage nach entsprechenden Umbauten? Antwort der Stadt Bad Waldsee: „Das frühere Krankenhaus steht im Eigentum des Landkreises. Wir gehen davon aus, dass der Landkreis dies im Falle einer solchen Belegung mit der Stadt Bad Waldsee abstimmt.“

Und was die im Herbst vom Landkreis wieder freigegebene Stadthalle betrifft, so planen Landkreis und Stadt laut Pressestelle hier derzeit tatsächlich „keine andere Belegung“ und das Gebäude kann deshalb uneingeschränkt wieder für Veranstaltungen aller Art genutzt werden ‐ darunter auch für die Waldseer Fasnet zu Jahresbeginn 2024.

Zuletzt hatten einige Waldseer Vereine Sorge, dass ihre geplanten Vorhaben in der Stadthalle erneut platzen könnten; zumal die Stadthalle in Wangen überraschend doch nochmals als Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine hergerichtet werden musste.