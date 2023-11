Es war lange genug Sommer. Dieser dehnte sich genüsslich bis in den Oktober aus, wärmte mit über 20 Grad noch den Stadtsee und lud zum Eisessen draußen ein. Doch dann war plötzlich Schluss. Wie es sich für die Jahreszeit eigentlich gehört, wurde es nass, kalt und ziemlich ungemütlich.

Und plötzlich konnte man sich auch wieder gut vorstellen, in der Sauna zu schwitzen und sich sogar im Anschluss eiskalt zu duschen. In Bad Waldsee gibt es seit kurzem neben der etablierten Waldseetherme jetzt einen weiteren Ort zum Saunieren. Als an einem kalten Herbsttag der Regen gegen die Fensterscheiben klatschte, beschloss Schwäbische.de, den Selbsttest im Golf Resort in Bad Waldsee zu machen.

Die Redakteurin wird erwartet. Am Empfang reicht ein Mitarbeiter große Saunataschen über den Tresen. Darin die nötigen Utensilien wie Bademantel, Schlappen und Handtuch. Wärme und Entspannen sind jetzt genau das Richtige. In den Räumen des Wellnessbereichs fällt als Erstes der Geruch auf. Es riecht nach frischem Holz, nach „neu“. Schmale, waagerecht angeordnete Holzleisten aus Weißtanne verkleiden Wände und Decken.

Regen, kalt und ungemütlich ‐ die Sauna ruft

Dann merkt man noch etwas anderes ‐ es ist ruhig. Leise Musik perlt aus den Boxen an der Decke ‐ doch halt ‐ eine kurze Werbepause unterbricht die meditative Stille. „Wir sind noch in der Testphase“, erklärt der Mitarbeiter später ein wenig entschuldigend, „und für Feedback dankbar“. Die Testerin schägt vor, eine eigene Playlist ohne Werbeunterbrechung zu erstellen.

Sympathische Details wie kleine Fußabdrücke weisen auf den Barfußbereich hin. Für Brillenträger gibt es praktische Halter vor den verschiedenen Saunen. Und wer zwischendurch Lust auf einen Snack hat, kann sich knusprige Bananenchips, Rosinen oder Nüsse aus einem Spender lassen. Auch Wasser in allen Varianten gibt es, wobei so mancher Gast hier noch mit der Technik kämpfen muss. Zweimal schnell drücken und drehen ‐ für heiß. Einmal kurz drücken und drehen für Sprudel. Gemeinsam mit dem Mitarbeiter drehe und schraube ich herum, er nimmt es in seine To-do-Liste für Verbesserungsvorschläge auf.

Mit dem Dampfbad geht es langsam los

Aber zurück zum eigentlichen Saunaerlebnis. Ich starte soft und mache die erste Runde im Dampfbad. Das moosgrüne schmale Kacheldesign an den Wänden gefällt mir. Sie sind angenehm warm, ich sinke dagegen. Dampf hüllt mich ein, der Alltag fällt langsam ab.

Nach dem ersten Gang gibt es ‐ eingehüllt in den weißen Bademantel ‐ Wasser und Nüsschen. Ich bin inzwischen alleine im Spa und habe die Qual der Wahl, welchen Ruheraum ich wählen soll. Es gibt einen mit breiten Liegen, ein Kaminzimmer mit Loungesesseln und ganz am Ende einen Raum, der an ein Hotelzimmer der 50er Jahre erinnert. Die Tapete ist wild gemustert mit exotischen Vögeln, die zwischen großen, tropischen Blättern sitzen.

Sympathisches Detail – das rote Telefon im alten Stil hängt in einem der Ruheräume der Sauna. Anrufen und Getränke direkt bestellen. (Foto: Dorothee Kammel )

Und noch etwas sticht ins Auge. An der Wand hängt ein knallrotes Telefon, eines von früher, mit Wählscheibe und Kabel und großem, schwerem Hörer. „Dort können Sie sich Getränke bestellen“, hatte man an der Rezeption erklärt. Ein Anruf genügt, und ein Kaltgetränk wird gebracht. Die Entscheidung fällt auf das tropische Retroambiente.

Knusperchips und Tee für zwischendurch

Nächster Saunagang. Ich steigere langsam und probiere jetzt die Solesauna. Sind die leicht rötlich schimmernden Quader, die in die Wand eingelassen sind, aus Salz? Ich mache den Test. Tatsächlich. Die Sole tut der Atmung gut, sie wirkt entzündungshemmend und hilft den Schleimhäuten beim Abschwellen. Und immer noch herrscht überall eine wunderbare Ruhe. Ich drehe die Sanduhr um und genieße.

Der Test geht weiter. Zwischendurch werfe ich mir immer wieder ein paar knusprige Bananenchips ein. An den heißen Wasserhahn für einen Tee wage ich mich auch heran.

Jetzt bin ich bereit für die höchste Stufe, die Sauna mit 80 Grad. Ich lege faustgroße Eiskugeln, die ich aus dem kleinen Eisbrunnen entnommen und geformt habe, auf die heißen Steine. Es zischt, der Dampf steigert die Temperatur zusätzlich. Wer lieber in einer abgedunkelten Sauna schwitzt, mit wenig Einsicht von außen, muss sich hier umstellen. Das Licht ist hell, große Glasscheiben lassen vom Gang eine freie Sicht zu.

Zum Abschluss duftende Kräuter

Ein Blick auf die hölzerne Eieruhr sagt, dass es Zeit ist für eine weitere Runde Entspannung und Ausruhen. Es geht vorher kurz raus an die frische Luft auf eine überdachte Terrasse und dieses Mal auf die Liegen im Ruheraum. Draußen ist es stockdunkel, aber es wird versichert, dass man von außen nicht hineinschauen könne, auch tagsüber werde ein Lichtschutz heruntergelassen. Beim Saunieren möchte man ja schließlich gerne etwas Privatssphäre haben.

Die Ruheräume sind modern und luftig. Auf breiten Liegen lässt es sich zwischen den Saunagängen gut entspannen. (Foto: Ingo Rack )

Zum leichten „Runterkühlen“ wähle ich als Abschluss die Kräutersauna. Eine große Schale mit verschiedenen Kräutern hängt über den heißen Steinen. Ich schließe die Augen, dämmere wohlig weg. Es ist spät geworden. Satte Müdigkeit kriecht in den Körper und es wird Zeit, wieder in die frische Nacht hinauszutreten.

Mein Resümee: Eine moderne Sauna mit schönen Räumen zum Entspannen und allen Varianten zum Schwitzen, die man bei kaltem Wetter braucht. Die kreative Idee mit dem roten Telefon und die besondere Deko im Loungebereich haben mir gefallen. Die Saunaräume dürften für meinen Geschmack abgedimmter sein.

Dienstags zwischen 11 und 22 Uhr können Frauen unter sich saunieren.