Ein neuerliches Rekordergebnis bei den Gewerbesteuereinnahmen bahnt sich in diesem Jahr in Bad Waldsee an. Nachdem die Stadt im vergangenen Jahr bereits ein Allzeithoch erreicht hatte, scheint die Gewerbesteuer in diesem Jahr nochmals mehr Geld in die Stadtkasse zu spülen. Das wurde beim Finanzzwischenbericht in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

13,2 Millionen Euro hat die Stadt Bad Waldsee im Jahr 2022 an Gewerbesteuer eingenommen. Es war das beste Ergebnis der Stadtgeschichte. In diesem Jahr könnte dieser Höchstwert an Gewerbesteuereinnahmen bereits übertroffen werden, wie Bürgermeisterin Monika Ludy und Markus Mohr, Fachbereichsleiter Finanzen, den Stadträten in der Sitzung im Haus am Stadtsee erläuterten. Eigentlich ging die Stadtverwaltung zu Jahresbeginn von zehn Millionen an Gewerbesteuer aus. Dieser Wert wurde nun auf 13,7 Millionen Euro erhöht. „Wir sind deutlich über Plan“, so Ludy. Ende Juni waren bereits 8,5 Millionen Euro in die Stadtkasse geflossen ‐ einschließlich Nachzahlungen aus den Jahren 2021 und 2022.

Personalkosten steigen nicht an ‐ das ist der Grund

Interessant: Die Personalkosten liegen im Plan und das, obwohl die Tariferhöhungen anstanden. 600.000 Euro veranschlagten die Stadtverantwortlichen dafür zusätzlich. Und doch bleiben die Personalkosten auch zum Jahresende bei 18,9 Millionen Euro ‐ und damit konstant. Der Grund: Einige Stellen seien nicht besetzt. Auch die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen bleiben gegenüber dem Planwert unverändert bei 11,9 Millionen Euro.

Die Zinserträge steigen hingegen an. Damit profitiert Bad Waldsee von der Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank. Anstatt 153.000 Euro liegen die Zinserträge zum Jahresende wohl bei einer halben Million Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt unverändert bei 13,5 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind ebenfalls unverändert bei 12,3 Millionen Euro. „Nach der Mai-Steuerschätzung gehen wir davon aus, dass wir das bekommen. Wir müssen aber abwarten, was die November-Steuerschätzung mit sich bringt“, erklärte Ludy in diesem Zusammenhang und kam auf die Kreisumlage zu sprechen. „Wir hoffen, dass der Landkreis an die Leistungsfähigkeit seiner Kommunen denkt.“ Bekanntlich soll die Kreisumlage erhöht werden.