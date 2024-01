Bad Waldsee ehrt Bürger beim zweiten Neujahrsempfang

Eine mitreißende Rede von Oberbürgermeister Matthias Henne, Ehrung engagierter Bürger aus Bad Waldsee, ein hochkarätiges Impulsreferat vom CEO der EnbW zum Thema Energiewende und schwungvolle musikalische Unterhaltung durch die Stadtkapelle Bad Waldsee sowie das Sammlervölkle Bad Waldsee - alles zusammen bildete die Eckpfeiler für den zweiten Neujahrsempfang der großen Kreisstadt Bad Waldsee am gestrigen Sonntag in der Durlesbachhalle in Reute-Gaisbeuren.

Landwirte standen vor der Halle

Am Eingang der Durlesbachhalle bildeten sich schnell lange Schlangen, da es sich Oberbürgermeister Matthias Henne zusammen mit seiner Ehefrau Sarah-Jane und Bürgermeisterin Monika Ludy nicht nehmen ließ, allen Besuchern persönlich ein gutes Neues Jahr zu wünschen. Die Letzten in der Schlange konnten sich mit den Landwirten unterhalten, die vor der Halle mit drei Traktoren und Flugblättern um Verständnis für ihre Situation warben.

Henne blickte in seiner knapp einstündigen Rede auf die Leistungen der großen Kreisstadt im vergangenen Jahr zurück. Neben einer Vielzahl an Bauprojekten - man rede angeblich schon von „Bau Waldsee“ - galt sein Rückblick der Stadtentwicklung und den herausragenden Festen und Ereignissen. Ohne engagiertes Personal und Helfer in Vereinen wäre vieles nicht möglich gewesen, so Henne. Er sagte: „Egal ob Pflegekraft, Verwaltungsmitarbeiter, Physiotherapeutin, Klärwärter, Erzieherin, Schulsozialarbeiter, Bauhofmitarbeiter im Winterdienst, Freibadpersonal oder viele andere, allen möchte ich danken und um Applaus bitten“. Der wurde von den Besuchern lange und heftig gespendet.

Für die Zukunft der Stadt sei Verantwortungsbewusstsein für die anstehenden politischen Entscheidungen gefordert. Es gebe lokale Themen, aber auch gesamtgesellschaftliche Veränderungen, die wie Lawinen in Zeitlupe kommen - unausweichlich, es bleibe nur die Frage „Wann“. Als Optimist wolle Henne den Aufgaben mutig begegnen. Er warnte vor einer „ich-bezogenen Vollkaskomentalität, als Einzelner immer alles bekommen zu können, ohne zugleich Verantwortung für etwas übernehmen zu müssen“. Die Vorbildrolle von Politikern verlange es, dass sie diese Demut und Zufriedenheit auf der einen Seite vorleben, andererseits aber auch von den Bürgern einfordern.

Realschullehrerin erhält Landesehrennadel

Was es heißt in der Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen, muss den beim Neujahrsempfang geehrten Waldseern nicht erläutert werden. Allen voran, steht die pensionierte Realschullehrerin Marianne Jocham, die mit der Landesehrennadel des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ausgezeichnet wurde. Ein Schlaglicht im Wirken von Jocham war laut Henne das Projekt „Museum trifft Schule“, bei dem Achtklässler aller Waldseer Schulen über eine Periode von zehn Jahren Kunstausstellungen im Museum Kornhaus gestalteten. Engagement im Spektrum K und im Seenema runden das Bild ab.

Auch bei Christa Göbel umfasst die Schaffens- und Gestaltungsperiode mehrere Jahrzehnte. Sie, genauso so wie Katharina Teilhof und Gerhard Frick, wurden nach Beschluss des Gemeinderates mit der Ehrenamtsmedaille der Stadt Bad Waldsee geehrt. Göbel organisierte die Sternsingeraktionen in Bad Waldsee. Vor 35 Jahren war Göbel Mitbegründerin der Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“, ein Verein, der sich für eine gerechte Entlohnung weltweit einsetze und deshalb den Weltladen Bad Waldsee betreibt. Göbel ist derzeit Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“.

Katharina Teilhof (die nicht am Empfang teilnehmen konnte) zeichne ein jahrelanges Engagement für Mitbürger aus, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, erklärte Henne. Sie ist Ansprechpartnerin und Helferin für Kriegsflüchtlinge, im Café Global, bei der Suppenküche Klosterstüble und auch in der Kleiderstube Dachsweg.

Drei kräftige Kanonenschläge

Wirkt Teilhof oft im Hintergrund, so ist Gerhard Frick in der Öffentlichkeit präsent und es kann auch mal laut werden - während der Ehrungszeremonie ertönten drei kräftige Kanonenschläge. Frick, vielen bekannt als Kanonier der Narrenzunft Waldsee, hat schon im Fanfarenzug Bad Waldsee aktiv gespielt, war bei den Urbacher Funkenbauern aktiv, kümmert sich um die Pflege der Burgruine Neuwaldsee und war lange Zeit der Mittelurbacher Nikolaus. Beispielloses Engagement mit Herzblut bringt er aber als Zunftmeister der Königstäler Narren ein. Henne sprach vom „Pfeiler“ der Urbacher Fasnet und verlieh auch ihm die Ehrenamtsmedaille der Stadt Bad Waldsee.

Einziger Nichtwaldseer beim Neujahrsempfang war der Vorstandsvorsitzende der EnBW, Andreas Schnell, dessen Impulsvortrag vorrangig von der Energiewende aus Sicht des einzigen deutschen Energiekonzerns handelte. Es war ihm ein Anliegen, den Blick nicht immer nur darauf zu lenken, was nicht oder noch nicht geht, sondern man solle auch Erfolge sehen und diese als solche akzeptieren. Die Ende 2022 allseits befürchtete Energiemangellage aufgrund der Sanktionen im Zuge des Ukrainekrieges sei nicht eingetreten. „Wir haben es durch gemeinsame Anstrengung geschafft!“