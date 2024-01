Einstimmig hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2024 beschlossen. Dieses Zahlenwerk zeigt auf, welche Projekte Bad Waldsee in diesem Jahr angeht und wie die Große Kreisstadt finanziell dasteht. Das sind die sieben wichtigsten Fakten zum Haushalt 2024.

1. Keine Steuererhöhungen

Auch in diesem Jahr kommt die Stadt Bad Waldsee wieder ohne Kreditaufnahmen und ohne Steuererhöhung aus. Das wird sich in den nächsten Jahren aber ändern. Zumindest Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2026 und 2027 schon vorgesehen - und zwar in einer Höhe von zehn Millionen Euro.

2. Rekordinvestitionen

Das bislang größte städtische Investitionsvolumen mit rund 35 Millionen Euro steckt im Haushaltsplan 2024. Insbesondere der Breitbandausbau sorgt für diesen Rekordinvest, der durch Zuschüsse von Bund und Land möglich ist.

Investiert wird außerdem in die Bildung und Betreuung, die Sportentwicklung sowie in die städtische Infrastruktur. Neben der Internetverbesserung sind damit auch Straßensanierungen, Baugebiete oder Spielplätze gemeint.

3. Die Folgekosten

Bürgermeisterin Monika Ludy machte in allen städtischen Sitzungen zum Haushalt deutlich, dass Investitionen auch Folgekosten nach sich ziehen und diese - mit Blick auf die nachfolgenden Generationen - genau geprüft werden müssen.

Der Fokus müsse künftig auf die Pflichtaufgaben gelegt werden, dazu zählen unter anderem Betreuungs- und Bildungsangebote, also Kitas und Schulen.

4. Kein ausgeglichener Haushalt

Wermutstropfen bei all den Investitionen: Erneut konnte die Stadt keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt präsentieren. „Das ist aber unser Ziel“, erklärte Ludy. Mit Blick auf die nächsten Jahre wird das eine echte Herausforderung.

Wird dieses Jahr mit einem Verlust in Höhe von 615.000 Euro gerechnet, könnte im nächsten Jahr bereits ein dickes Minus in Höhe von 3,2 Millionen Euro anstehen.

Wie Ludy erläuterte, hängt das auch mit dem extrem guten Steuerjahr 2023 zusammen (allein bei der Gewerbesteuer nahm Bad Waldsee rund 16 Millionen Euro ein). „Da werden wir zwei Jahre später zur Kasse gebeten“, so Ludy.

5. Eine Besonderheit

Auffällig: Erstmals in der Geschichte der Stadt liegen in diesem Jahr die geplanten Schlüsselzuweisungen (13,8 Millionen Euro) höher als der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (13,4 Millionen Euro).

Die Steuereinnahmen beim Land sind rückläufig und das wirkt sich auch auf Bad Waldsee aus. Der Einkommensteueranteil reduziert sich für das Jahr 2023 um 800.000 Euro, wie Ludy berichtete. Anstatt 13,5 Millionen Euro erhält Bad Waldsee also 12,7 Millionen Euro.

6. Ärgernis Kreisumlage

Ein Ärgernis für die Stadtverantwortlichen stellt die Kreisumlage dar, die 2024 weiter steigt. Hierbei zahlt die Stadt Geld an den Landkreis Ravensburg. Zusatzkosten von zwei Millionen Euro erwartet Bürgermeisterin Ludy deswegen.

7. Der Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 liegt bei 1,9 Millionen Euro, das macht pro Einwohner einen Wert von 92 Euro aus. Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt liegt bei 515 Euro.

Übrigens ist das große Zahlenwerk als interaktiver Haushalt auf der städtischen Homepage zu finden.