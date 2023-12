Autobesitzer bleibt auf Schaden sitzen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntag kurz nach 1 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren einen Mercedes gestreift, der in der Straße Ballenmoos geparkt war. Das teilt die Polizei mit. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07524/40430 beim Polizeiposten Bad Waldsee melden.