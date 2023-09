Ausstellung von Aquarellkünstlerin aus Bad Waldsee

Öl–, Acryl– oder Aquarellfarben, mal auf Leinwand, mal auf Papier: Dagmar Kolb zeigt die ganze Bandbreite ihres künstlerischen Schaffens. Ihre Ausstellung „Seelentiefe“ im Foyer des Wohnparks am Schloss in Bad Waldsee wird am Dienstag, 19. September, um 17.30 Uhr mit einer festlichen Vernissage eröffnet.

„Ich bringe auf die Leinwand, was aus der Seele kommt“, sagt Dagmar Kolb. „Ich bin ein spiritueller Mensch und lasse das oft in meine Kunst mit einfließen.“ Im Jahr 2011 hat sie einen Kunstkurs besucht und sich seither bei verschiedenen Künstlern fortgebildet. Seit 2015 ist sie freischaffende Künstlerin. Erst kürzlich hat sie eine Ausbildung zur Malbegleiterin gemacht, die an die Kunsttherapie angelehnt ist. Ein weiteres Herzensprojekt ist für sie das Räuchern von Kräutern. Dagmar Kolb ist 43 Jahre alt. Sie ist geboren in Bad Waldsee und lebt mit ihrer Familie in Oberessendorf.

Bei der Vernissage wird die Künstlerin selber ihre Werke vorstellen. Die Besucherinnen und Besucher können mit ihr ins Gespräch kommen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 13. Januar und ist täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet.