Ausstellung „Fragmente“ im Haus am Stadtsee

Eine neue Ausstellung unter der Überschrift „Fragmente“ (Foto: Axel Otterbach) ist von Sonntag, 10. September, bis Montag, 23. Oktober im Kunstraum Kleine Galerie im Haus am Stadtsee zu sehen. Künstlerin Tatjana Orlob sagt laut Presseinformation dazu: „Der Ausgangspunkt ist meine vergangene Ausstellung ‚leaving the frame‘ in 2021 in Stuttgart, und daraus entwickeln sich neue Ideen: Ich suche die Brücke zwischen zwei Ufern, am See, am Fluss, der den Menschen zu kreativen Ideen, zu neuen Taten inspirieren kann. Die Vernissage am 10. September beginnt um 11 Uhr mit einer Einführung von Thomas Warndorf und einem Grußwort von Oberbürgermeister Matthias Henne. Tatjana Orlob, die 20 Jahre als Solistin und Choreografin im zeitgenössischem Tanz gearbeitet hat, zeigt im Anschluss eine kurze Tanzpeformance.