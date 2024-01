Ausstellung „142“ im Wohnpark am Schloss

Eine neue Ausstellung mit dem Titel „142“ wird am Freitag, 26. Januar, im Wohnpark am Schloss Bad Waldsee eröffnet. Die vier Waldseer Künstlerinnen Petra Ariane Ehinger, Eva-Maria Lohr, Marion Piller und Kornelia Wigh präsentieren Skulpturen, Malerei und Plexiglas-Objekte aus zusammengerechnet 142 Jahren künstlerischen Schaffens. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr und wird musikalisch von einem Saxophon-Quartett der Jugendmusikschule umrahmt. Dies teilt die St.-Elisabeth-Stiftung mit.

Dem kunstinteressierten Publikum sind die vier Frauen seit Jahren bekannt, zumal sie mit ihren Arbeiten bei vielen Ausstellungen in der Region Präsenz zeigten. Im Foyer der Seniorenwohnanlage treten Petra Ariane Ehinger, Eva-Maria Lohr, Marion Piller und Kornelia Wigh nun erstmals öffentlich im „Viererpack“ auf und zeigen Werke aus insgesamt 142 Jahren künstlerischer Tätigkeit.

Die Skulpturen von Bildhauerin Petra Ariane Ehinger (65) aus Holz, Stein und Bronze sind im Spannungsfeld zwischen „Konkreter Kunst“ und „Organischer Form“ angesiedelt und befördern den Dualismus aus Einfachheit und Komplexität. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in Schwüngen und Gegenschwüngen, durchgehenden Spannungen und im Spiel mit den augenverwirrenden Möbiusbändern. Sie ist Gründungsmitglied des Frauenkunstateliers Bad Waldsee.

Eva-Maria Lohr (79) hat sich farbenfrohen kleinen Figuren verschrieben, die aus Zweigstücken zusammengesetzt sind. Zunächst hatte sich die Künstlerin lange mit der Malerei beschäftigt, wandte sich dann aber dem Figürlichen zu, mit kleinen Formaten aus Altmaterial wie Holz, Dachziegel und Papier.

Marion Piller (58) arbeitet bevorzugt mit Pigmenten, Wachs, Gesteinsmehl und Kreide auf Leinwand, Mitteldichte Holzfaserplatte und Plexiglas. Ihre Malerei liegt „im Spannungsfeld zwischen abstrakt und konkret, bunt-unbunt, Linie-Fläche und Hochglanz-Schlichtheit“. Die Gründerin des Waldseer Kulturforums lässt sich von ihren Arbeiten gern „überraschen“ und benötigt die „Ruhe des Altbekannten in freundlicher Konkurrenz mit dem Reiz des Neuen“.

Kornelia Wigh (62) hat eine Serie neuer, verfremdeter Tiere in Acryl auf Leinwand in Arbeit, die diesmal durch Collage-Elemente angereichert sind. Meist handelt es sich um alltägliche Szenen, die durch die Anwesenheit der Tiere „jedoch ein wenig ins Surreale rutschen“, sagt die Sozialarbeiterin, die kunsttherapeutisch tätig ist. Früher wandte sich die Künstlerin Kinderbuchillustrationen, Aquarellen und Ölbildern zu. In den letzten Jahren malte sie vor allem verfremdete Portraits bekannter Personen oder von „Viechern“, die ihr ans Herz wuchsen.

Die Ausstellung ist bis 23. März täglich von 10 bis 18 Uhr im Wohnpark am Schloss zu sehen.