Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Mutmaßlich aufgrund von Unaufmerksamkeit hat sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der L 316 bei Mittelurbach ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit. Eine 49-Jährige fuhr mit ihrem Opel hinter dem Passat eines 76-Jährigen aus Bad Waldsee kommend in Richtung Volkertshaus. Als der Mann vor ihr auf Höhe Mittelurbach nach links abbiegen wollte und aufgrund des Verkehrs warten musste, erkannte die 49-Jährige dies zu spät und fuhr auf. Der Passat wurde durch den Aufprall nach links in den Grünstreifen geschoben und war nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt wurde. Auch der Opel der 49-Jährigen wurde von einem Abschleppunternehmen abgeholt. Nach einer ersten Abklärung durch einen Rettungsdienst vor Ort wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte mehrere tausend Euro betragen.