Bad Waldsee

Auf dem Fahrrad allein durch Afrika

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Anselm Pahnke tourte allein durch Afrika – mit dem Fahrrad. Die Live-Reportage ist am 15. Februar im Erwin Hymer Museum zu sehen. (Foto: Anselm Pahnke )

Die Live-Reportage „Anderswo - Allein in Afrika“ ist am 15. Februar im Erwin Hymer Museum in Bad Waldsee zu sehen. Es werden 5x2 Karten verlost.