Auch Bad Waldsee wird Standort für E–Carsharing der Firma Deer

Die Stadt Bad Waldsee will das E–Carsharing–Angebot der Firma Deer nutzen. Wie bereits im württembergischen Allgäu geschehen, wird auch die Kurstadt auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderates noch in diesem Monat einen Gestattungsvertrag mit der genannten Tochtergesellschaft der Energie Calw GmbH (ENCW) abschließen. Für die Montage der Ladesäule und für das Abstellen des Elektrofahrzeugs muss sie einen Parkplatz bereitstellen, dessen Standort aktuell noch offen ist.

Im Rahmen der viel diskutierten Verkehrs– und Klimawende kommt auch dem Carsharing mit Elektrofahrzeugen immer mehr Bedeutung zu. Diese Form der Mobilität, bei der sich mehrere Personen ein Auto teilen, ermöglicht mobile Flexibilität, ohne selbst Eigentümer eines Fahrzeugs sein zu müssen. Auch wenn das Carsharing bislang eher in Ballungsräumen gefragt ist, so soll das Angebot des Unternehmens Deer künftig auch an immer mehr Standorten im ländlichen Kreis Ravensburg genutzt werden können.

Der Vorteil dieses Angebots

Wie Bürgermeisterin Monika Ludy in der jüngsten Ratssitzung informierte, werde dieses Modell in Wangen bereits angeboten. Weitere Ladesäulen sind nach SZ–Informationen unter anderem auch in Wolfegg und Kisslegg in Planung. „Der Vorteil besteht darin, dass man für sogenannte Einwegfahrten das Auto in Bad Waldsee abholen und dann in Wangen oder an anderen Orten des Landkreises wieder abgeben und Stunden später zurückfahren kann“, pries Ludy das genannte Carsharing–Modell an. In der Zwischenzeit stehe das Auto anderen Interessenten zur Verfügung und der Deer–Kunde müsse es deshalb nicht für den gesamten Zeitraum eines Aufenthaltes in der „Stadt x oder y“ buchen und bezahlen.

Nach Angaben der Stadtverwaltung hat sich die Deer GmbH im November 2022 bei einer Bürgermeisterdienstversammlung des Landkreises Ravensburg vorgestellt. Im Geschäftsmodell der Firma, die den Ausbau des E–Carsharings auf dem Land vorantreiben möchte, würden die Bereiche Ladeinfrastruktur und Carsharing kombiniert. „Dazu wird mit der Firma ein zehn Jahre laufender Gestattungsvertrag über die Parkplätze als Überlassungsgegenstand geschlossen, in dem auch Regelungen zur Ladesäule und dem damit verbundenen E–Carsharing–Fahrzeug getroffen werden“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage an den Gemeinderat.

Was Deer dabei alles zur Verfügung stellt

Die 2019 gegründete Firma stelle eine Ladesäule mit zwei Ladepunkten mit je maximal 22 kW–Ladeleistung zur Verfügung, beliefere die Ladeinfrastruktur mit Ökostrom auf eigene Kosten, übernehme die jährliche Wartung, den E–Checkup sowie den Betrieb der Ladeinfrastruktur und stelle kostenlos ein vollelektrisches E–Carsharing–Fahrzeug zur Verfügung. Neben der technischen Sicherstellung des Ladesäulen–Betriebs garantiere Deer laut Stadtverwaltung auch die komplette Vertragsabwicklung mit den Endkunden und bietet einen 24–Stunden–Kundenservice an. Kunden könnten über die zugehörige App oder über das Online–Portal Zugang zu Ladesäulennetz und E–Carsharing erhalten.

Nach Angaben Ludys beschränkt sich der Beitrag der Kommune auf die Bereitstellung zweier Parkplätze und auf die Kostenübernahme für Tiefbauarbeiten, Fertigfundament und Netzanschluss. Welche möglichen Stellplätze in der Stadt für dieses Projekt in Frage kommen, konnte die Bürgermeisterin dem Gremium noch nicht sagen. „Da sind wir gerade in der Prüfung.“ Der Gestattungsvertrag soll jedenfalls noch im Juli unterzeichnet werden; mit der Realisierung des Projektes sei dann im Frühjahr 2024 zu rechnen.

Der Gemeinderat nahm dieses Vorhaben sehr wohlwollend zur Kenntnis. Die Stadträte Bernhard Schultes (Freie Wähler) und Jörg Kirn (Die Grünen) regten allerdings an, dass zwei Fahrzeuge vertraglich festgelegt werden sollten und nicht nur eines. Zudem solle dieses „sinnvolle Projekt“ vom Waldseer Stadtmarketing gut beworben werden. „Es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn der Kunde ein Fahrzeug buchen möchte und dann ist es schon vergeben. Für eine Große Kreisstadt mit 20.000 Einwohnern müssten es schon zwei E–Autos sein — ein einziges kann maximal ein Anfang sein“, weiß Schultes. Ludy nahm die Anregungen der beiden Räte entgegen und sicherte Informationen über die Kosten für ein mögliches weiteres Auto in nichtöffentlicher Sitzung zu.