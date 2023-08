Nach Urteil

Auch 13b–Gebiete in Waldsee ruhen nun

Bad Waldsee / Lesedauer: 2 min

Auch die 13b-Baugebiete in Bad Waldsee müssen vorerst ruhen. (Foto: Jens Büttner/dpa )

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Bauparagrafen 13b gekippt. Mit weitreichenden Folgen für Neubaugebiete in ganz Deutschland. Diese Gebiete in sind in Bad Waldsee betroffen.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 12:00 Von: Karin Kiesel