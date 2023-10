Die Bauarbeiten auf der Baustelle am Grabenmühlplatz sind mittlerweile weit fortgeschritten. Nun muss die Baustellenfläche auch auf die Verbindung zwischen Bleichestraße und Hirschhof ausgeweitet werden, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Der Verkehr werde deshalb während der nächsten Wochen umgeleitet.

Bleichestraße und Hirschhof sind betroffen

Die Arbeiten auf der Baustelle schreiten zügig voran, geht aus der Pressemitteilung hervor. Aktuell würde intensiv an der Pflasterung der Platzfläche sowie an den Gehwegen im Bereich der Friedhofstraße gearbeitet. Voraussichtlich ab Mitte dieser Woche müsse die Baustelle auf die Fläche zwischen Bleichestraße und Hirschhof ausgedehnt werden.

Auch dieser Bereich ist bekanntermaßen Teil der neuen Platzgestaltung. Bisher stand diese Fläche dem Autoverkehr als Verbindung zwischen Bleichestraße und Hirschhof, Entenmoos oder Hasenwinkel zur Verfügung. Fußgänger und Radfahrer hatten auf diesem Verbindungsstück eine kurze Wegeverbindung zwischen Parkplatz Bleiche und Innenstadt. Voraussichtlich bis Ende November muss dies nun geändert werden.

Diese Umleitung wird es geben

Autofahrer und kleine Lastwagen können die Innenstadt über den Gut-Betha-Platz, das Entenmoos und die Ranzengasse erreichen. Entenmoos, Hirschhof und Hasenwinkel sind damit auf dem gleichen Weg erreichbar, wie bereits während der letztjährigen Bleichstraßenbaustelle.

Fußgänger und Radverkehr können die Bleichestraße an den bestehenden Mittelinseln queren und entweder über den Zugang zur Hochstatt oder aber über das Entenmoos-Törle in die Innenstadt gelangen. Kurzzeitig kann es auch an den beiden Querungsstellen zu Einschränkungen kommen. Die Fußwege würden dann aber ausgeschildert. Die Bushaltestelle bleibe bis auf weiteres zugängig.