Anmeldungen für Kultursonntag sind noch möglich

Zum dritte Mal findet am Sonntag, 28. April, der Kultursonntag in Bad Waldsee statt. Die Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag des Bad Waldseer Innenstadthandels hat sich als Besuchermagnet für zahlreiche Gäste aus nah und fern etabliert, heißt es vonseiten der Stadt.

Höhepunkt beim diesjährigen Kultursonntag sei der Festakt zum Abschluss des Großprojekts „Altstadt für Alle“ und die Einweihung des EU-Brückensteins von Axel F. Otterbach. Beides findet ab 11 Uhr auf dem neu gestalteten Grabenmühlplatz statt.

Auch dieses Mal gilt für den Kultursonntag das Motto „Künstler suchen sich ihre Location - Locations suchen sich ihre Künstler“. Rückblickend beteiligten sich beim vergangenen Kultursonntag über zwanzig Teilnehmer und Akteure in Kooperation mit den Inhabern der Einzelhandelsgeschäfte, der Gastronomie und öffentlichen Einrichtungen in der Waldseer Altstadt. „Lesungen, Vorträge, Ausstellungen verschiedener Kunstrichtungen, musikalische Darbietungen, Film und Tanz kombiniert mit interessanten Begegnungen, Herzlichkeit und einer genussvollen Gastronomie sollen auch im nächsten Jahr die ganze Bandbreite unserer attraktiven historischen Innenstadt spür- und erlebbar machen“, kündigt die Stadt Bad Waldsee an.

Einige Anmeldungen für den Kultursonntag sind bereits in der Tourist-Information eingegangen. Weitere Teilnehmer aus allen Sparten der Kunst und Kultur können folgen. Interessenten sollten sich bis Mitte Februar unter der Telefonnumer 07524 94-1387 oder unter der Mail [email protected] an die Tourist-Information Bad Waldsee wenden.