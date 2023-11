Anlieger haben Räum- und Streupflicht

Der Winter hat Bad Waldsee erreicht, und mit ihm können auf Fahrbahnen und Gehwegen erneut Glätte und Behinderungen durch Eis und Schnee auftreten. Daher weist die Stadt auf die Räum- und Streupflicht für Anlieger hin.

In der Streupflichtsatzung wird die Räum- und Streupflicht für die Gehwege oder Flächen am Rand der Fahrbahn von mindestens einem Meter Breite den Straßenanliegern übertragen. Auch in Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen ist die Randfläche in einer Breite von mindestens einem Meter zu räumen und zu streuen. Der weggeräumte Schnee soll auf dem restlichen Teil des Gehweges, wenn der Platz dafür nicht ausreicht, am Rande der Fahrbahn angehäuft werden.

Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr geräumt und gestreut sein. Sollte nach diesen Zeitpunkten Schnee fallen oder Glätte auftreten, ist umgehend und bei Bedarf wiederholt zu räumen und zu streuen. Die Streupflicht endet um 21 Uhr. Bei Tauwetter müssen Straßeneinläufe und -rinnen von Schnee und Eis befreit werden, um ein problemloses Abfließen des Tauwassers zu ermöglichen und einer erneuten Eisbildung vorzubeugen.

Für das Bestreuen sind abstumpfende Materialien wie Sand, Splitt oder Streugranulat zu verwenden. In Ausnahmefällen können auftauende Streumittel eingesetzt werden, sofern Glätte nicht auf andere Weise ausreichend behoben werden kann - beispielsweise bei extremem Eis oder gefrierendem Regen. Das Ausbringen auftauender Streumittel sollte auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt sein.

Am städtischen Baubetriebshof, am Wertstoffplatz, steht eine Splittkiste bereit. Hier kann von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 7 und 12 Uhr kostenlos Splitt in kleineren Mengen entnommen werden. Abholbehälter sind mitzubringen. Um einen reibungslosen Winterdienst des Baubetriebshofes zu ermöglichen, ist freie Zufahrt für Räumfahrzeuge zu den entsprechenden Straßen, Wegen und Plätzen zu gewährleisten. Fahrzeuge müssen so geparkt werden, dass die Räumfahrzeuge problemlos vorbeifahren können, dies gilt insbesondere für Wendeplatten.