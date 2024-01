Empfohlene Artikel IG Metall Streik geht weiter: Bei Hymer wird am Freitag erneut gestreikt q Bad Waldsee

Trotz Schnee und Kälte waren am Freitagmorgen hunderte Mitarbeiter aus dem Hymerwerk geströmt, um bei der Kundgebung der IG Metall mit Trillerpfeifen und Ratschen ihre Forderungen lautstark mitzuteilen. Eingehüllt in rote Schals pfiffen sie ihren Ärger über zu wenig Lohn in die Luft.

Frederic Striegler, Vertreter der IG Metall, zerbrach mit einem Kollegen von Cathargo symbolisch einen Bleistift, stellvertretend für den Einzelnen. Beim dicken Bund Stifte scheiterten sie. „ Ich habe in Frankfurt dafür gekämpft, dass wir auch ohne Warnstreik einen guten Abschluss hinbekommen“, rief Striegler. Das Angebot: 3,3 Prozent mehr Lohn ab September bei einer Laufzeit von 25 Monaten empfinde er als „Frechheit.“ Die Streikenden quittierten es mit lauten Pfiffen.

Es sei purer Hohn, Hymer und Carthago seien Gewinner der Pandemie gewesen. Der letzte Abschluss sei vor der Inflation geschehen, so Striegler. „Die Leute brauchen das Geld.“ Weiterarbeiten wollte an diesem Freitagmorgen niemand mehr. Die Streikenden zogen nach rund zwanzig Minuten ab.

Die Mitarbeiter von Hymer und Carthago fordern Gewinnbeteiligung und höhere Löhne. Zur Kundgebung und weiterem Warnstreik trafen sich Hunderte vor den Hymer-Toren.