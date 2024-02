Andreas Büchele spielt in der schwäbischen Bauernschule

Das Veranstaltungsformat „Brot & Wein“ ist zurück und wartet am Sonntag, 3. März, ab 19 Uhr in der schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee mit einem interessanten Gast auf. Der Singer/Songwriter Andreas Büchele aus Bad Waldsee spielt mit seiner Akustikgitarre eigene Songs in deutscher und englischer Sprache aus dem weiten Feld zwischen Folk und Pop.

Inspiration und Themen dazu findet er in der zwischenmenschlichen Sphäre, in Alltagsbeobachtungen und der Literatur. So können kleine, scheinbar unbedeutende Dinge durch die subjektive Brille des Beobachters an Tiefe und Allgemeingültigkeit gewinnen. Sein Wunsch ist es, dass sich die Hörerinnen und Hörer in die Musik und die erzählten Geschichten versenken, sich von ihnen berühren und zu eigenen Reflexionen anregen lassen. Der Preis für Programm und Tapas liegt bei zehn Euro, Abendkasse zwölf Euro. Anmeldungen sind möglich via Whatsapp 01575/1661314 oder per Mail an [email protected].