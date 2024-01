Ein großes Polizeiaufgebot ist am Donnerstagnachmittag in Bad Waldsee aufgefahren. Wie ein Polizeisprecher gegen 16 Uhr bestätigt, hat es an der Waldseer Schule einen Amokalarm gegeben.

Ein Hubschrauber der Polizei kreist aktuell über der Döchtbühlschule in Bad Waldsee. (Foto: Olivia Schaar )

„Die polizeilichen Maßnahmen laufen entsprechend“, so die Auskunft aus dem Polizeipräsidium Ravensburg.

Die Lage vor Ort in Bad Waldsee

Das Sirenengeheul der Polizeiautos hat das winterliche Bad Waldsee am Nachmittag aus der beschaulichen Ruhe gerissen.

Ein Dutzend Streifenwagen postierten sich rund um die Döchtbühlschule und sperrten die Zufahrten ab. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste über der Schule.

Der Polizeihubschrauber kreist über Bad Waldsee. (Foto: Wolfgang Heyer )

Besorgte Mütter warten auf dem Parkplatz

Etliche Blicke von Spaziergängern und Anwohnern schweiften gen Himmel und zur Schule. Auf dem Parkplatz telefonierten besorgte Mütter, die ihre Kinder gerade abholen wollten, mit Familienangehörigen. Es lag eine angespannte Stimmung in der Luft. Die Sorge um das Wohl der Sprösslinge war groß.

Die Einsatzkräfte sind aktuell noch damit beschäftigt, die Schule zu überprüfen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert