Altstadt– und Seenachtfest: Großes Interesse an den Flohmarktangeboten

Ein Besuchermagnet auf dem Altstadt– und Seenachtfest ist der Flohmarkt in der Innenstadt. Und so wie es drei räumliche Schwerpunkte gibt — Bleiche, Gut–Betha Platz und Wurzacher Straße –, so lassen sich auch beim Angebot der 125 Händler drei unterschiedliche Paletten feststellen. Stände mit Antiquitäten, Sammler– und Liebhaberstücken laden zum Schauen und Staunen ein.

Schallplatten, Bücher, Second–Hand–Kleidung und historische Haushaltsgegenstände sind ein Eldorado für Flohmarktjunkies. Spielsachen, Kinder– und Jugendkleidung hingegen werden von Müttern und Vätern geschätzt.

Niklas mit seinen zwei Kindern gehört dazu und verkündet freudig, dass er schon einige Gegenstände erworben hat. Getroffen hat ihn die SZ auf dem Kinderflohmarkt, auf dem die Freunde Marco, Francesca und Zoe Dinge aus den zurückliegenden Jahren verkaufen. Es laufe ganz gut, verraten sie.

Auch Andrea Sobinger ist zufrieden. Die Händlerin von Playmobil– und Schleich–Figuren ist zum zweiten Mal in Waldsee und betreibt ihren Stand mit einer gewissen Leidenschaft. Ihr mache der Verkauf der Spielwaren Spaß und „es ist schön, wenn man die freudigen Eltern und Kinder sieht, da die Produkte zum halben Neupreis erschwinglich sind“.

Kinderwünsche gehen in Erfüllung

Dennoch legt Sobinger Wert darauf, dass auch die gebrauchten Playmobilmodelle vollständig sind. Dies sei gar nicht so einfach, da fehlende Teile mühsam im Internet dazu gekauft werden müssen. Vater Alex prüft gerade mit seinen Töchtern Juna und Jonte die Auswahl. Jedes der Mädchen darf sich auf dem Flohmarkt bis zu einem Preislimit einen Wunsch erfüllen. Ein paar Stände weiter verkauft Michael mit seinen Töchtern deren Kleidungsstücke, die größen– und stilmäßig nicht mehr passen. „Familien finden immer was“, ist er überzeugt. Das gelte nicht nur an seinem Stand, sondern überhaupt beim Besuch des Waldseer Flohmarktes.

Mit leeren Händen nach Hause gehen muss auch Flohmarktbesucher Philipp nicht. Eine Schreibtischlampe und mehrere LP trägt er bereits in den Händen. Jetzt fehle nur noch ein Bratenwender für den heimischen Haushalt. Er bezeichnet sich selbst als Flohmarktjunkie, er habe einfach Freude am Stöbern und am Kaufen und ein großes Haus, in dem die Schätze ihre Bestimmung finden.

Schmuck, Kunst und Antiquitäten

Schmuck, Kunst und Antiquitäten umfasst das Sortiment von Wolfgang Zwick der vergangenes Jahr auch schon in Bad Waldsee verkauft hat. Aufgrund der unsicheren Wetterlage und der reduzierten Standgröße, beschränkt sich sein Angebot dieses Mal auf hochwertigen Schmuck. Da gehen dann auch mal größere Beträge über den Tisch, weshalb Zwick an seinem Stand den Kunden alle zeitgemäßen elektronischen Zahlungsmittel anbietet. Das sei ein Service, der von den Kunden gerne genutzt werde, so Zwick.