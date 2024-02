Von einem Tag auf den anderen ist die große Kastanie vor dem Amtsgericht Geschichte. Stand der Baum am Mittwoch noch schief in der Landschaft, war er am Donnerstag schon wie von der Stadt angekündigt abgesägt worden.

Eine Frage der Sicherheit

Der Grund für die Fällung war die Sicherheit. In den letzten Wochen hat sich die Kastanie immer mehr Richtung Amtsgericht geneigt und schon den neuen Zaun erreicht. Sogar der Asphalt des Seewegs wurde vom Wurzelwerk angehoben. Um weitere Schäden zu vermeiden, musste der Baum gefällt werden, wie es in einer Pressemeldung der Stadt hieß.