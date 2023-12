Zur Präsentation des Büchleins „Das Apfelkernchen“ lädt Richard W. Allgaier am zweiten Advent, 10. Dezember, von 11 bis 17 Uhr in sein Atelier in der Wolfegger Strasse 7-9 in Bad Waldsee. Das zweisprachige Buch wurde von der jungen Ada Ackermann im Alter von sieben Jahren geschrieben. Liliane Isabella Hoth von der Meden hat die Geschichte ins Spanische übersetzt. Die neun Illustrationen stammen von Richard W. Allgaier.