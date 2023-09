Alleinbeteiligt in einen Graben gefahren

Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit und überhöhter Geschwindigkeit ist ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen auf der L 316 zwischen Bad Waldsee und Volkertshaus von der Straße abgekommen. Er fuhr nach Angaben der Polizei mit seinem VW-Golf über die Gegenfahrbahn in einen abschüssigen Straßengraben und überfuhr anschließend einen Weidezaun. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, verletzt wurde der VW-Fahrer dabei aber nicht. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.