Die Firmengeschichte von „Jäckle & Ess System GmbH“ hat ein jähes Ende genommen. Im Herbst erst ist ein neuerliches Insolvenzverfahren eröffnet worden - ohne Erfolg. Der Gaisbeurer Betrieb wird eingestellt und alle Mitarbeiter entlassen.

Das ist eine echte Hiobsbotschaft für alle Angestellten der Firma „Jäckle & Ess“ gewesen. Insgesamt 65 Mitarbeiter sind von der Stilllegung betroffen. Dabei hatte das Unternehmen in diesem Jahr noch das Ziel verfolgt, sich selbst mit Unterstützung der Konzernmutter (die IGB-Gruppe aus Köln) zu sanieren.

Doch Ende August fällte die Konzernmutter dann eine weitreichende Entscheidung: Das ausgearbeitete Sanierungs- und Fortführungskonzept soll nicht länger weiterverfolgt werden. Der Antrag auf Eigenverwaltung wurde zurückgenommen, wie Veit Mathauer von der zuständigen Kommunikationsagentur aus Stuttgart erklärt. Das war der Anfang vom Ende.

Der Betrieb wird stillgelegt

Nachdem es keine Sanierungsalternativen für den Geschäftsbetrieb gegeben habe und auch keine neuen Aufträge auf eine positive Unternehmenszukunft schließen ließen, habe es nur noch eine Möglichkeit gegeben: Den Betrieb stilllegen. Im Zuge des eröffneten Insolvenzverfahrens sei in Abstimmung mit den Mitarbeitern und den Kunden eine geordnete Stilllegung eingeleitet worden, teilt Mathauer mit.

Die Produktion ist bereits Ende Oktober 2023 ausgelaufen. Wie Mathauer verdeutlicht, werden „die Restabwicklungstätigkeiten, insbesondere die Verwertung von Assets bis Ende Dezember 2023 abgeschlossen sein“. Bei Assets handelt es sich um Vermögenswerte des Unternehmens.

Ein belastender Jahresabschluss für die Mitarbeiter

Die Firmengeschichte wird jedenfalls zum Jahresende hin beendet sein.

Alle Arbeitsverhältnisse mussten entsprechend im Zuge der Stilllegung nach Verhandlung und Abschluss eines Interessenausgleichs und Sozialplan mit dem Betriebsrat gekündigt werden, so Mathauer.

Es ist ein trauriger und belastender Jahresabschluss für die Belegschaft.

Indes fragen sich andere Firmen, die mit „Jäckle & Ess“ zusammengearbeitet haben, ob sie ihre offenen Rechnungen noch bezahlt bekommen. Wie hoch die gesamten Schulden sind? Dazu konnten die Verantwortlichen auf Nachfrage keine Auskunft geben. Es wird darauf verwiesen, dass nach wie vor finanzielle Ansprüche gemeldet werden.

Die Gläubiger wurden im Zuge der Insolvenzeröffnung vom Insolvenzverwalter aufgefordert, ihre Forderungen aufzulisten (die SZ berichtete). „Am Ende des Verfahrens erhalten die Gläubiger dann eine Quotenzahlung. Die Höhe der Quote steht heute noch nicht fest“, teilt Mathauer dazu mit.

Alle Maschinen und Büromöbel werden verkauft

Und wie sehen die allerletzten Schritte der einstmals eigenständigen Firmen (Arthur Ess gründete seine Firma 1959 und Reinhard Jäckle seine 1978, ehe sie fusionierten) aus? Die noch vorhandenen Vorräte sowie das Eigentum solle „bestmöglich verwertet“ werden. Das bedeutet, dass Maschinen und Büromöbel verkauft werden sollen.

Mit dem erwirtschafteten Geld soll ein Teil der Forderungen beglichen werden. „Anschließend wird die Gesellschaft im Rahmen des Insolvenzverfahrens durch den Insolvenzverwalter abgewickelt“, wie Mathauer die Betriebsauflösung in trockenen Worten formuliert.

Die Türen der Firma, die sich der Entwicklung, Herstellung und dem Handel von Schweiß- und Schneidetechnik widmete, wird zum Jahresende hin also abgeschlossen und die Lichter in den Firmengebäuden in Gaisbeuren erlöschen. Die Räume waren nur gemietet, die Mietverhältnisse wurden dementsprechend gekündigt. Es könnte aber neues (Geschäfts-)Leben eines anderen Betriebs dort einziehen.