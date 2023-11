Laute AHA- und Moin-Moin-Rufe sind am 11.11. über die Waldseer Hochstatt geschallt. Traditionell lassen die Waldseer Narren an diesem Tag erstmals die fünfte Jahreszeit aufleben und verkünden das Motto der bevorstehenden Fasnet 2024. Die Vorfreude auf die närrischen Tage ist den rund 555 Teilnehmern deutlich anzusehen gewesen. Es wurden aber auch ernste Töne angeschlagen.

11.10 Uhr: Gebannt blicken die Narren um Fasnetslader Ralph Zell auf die Uhrzeiger des Narrenweckers auf dem Federlesbrunnen. Tick. Tack. Tick. Tack. Dann ‐ die Sekunden werden herunter gezählt ‐ endlich ist es 11.11 Uhr. Inmitten des Novembers kommen in der Narrenhochburg Bad Waldsee schlagartig Fasnetsgefühle auf. Da wird zum Takt der Sammlermusik geschunkelt, gesungen und gelacht. Da werden Anekdoten aus dem Waldseer Alltag zum Besten gegeben und genüsslich das von den Jungelfer-Bäckergesellen verteilte Martinibrot verzehrt. Selbst die Sonne lässt sich während der launigen Stunde nicht von Wolken und Wind vertreiben.

Es geht um Respekt und gegen Diskriminierung

Inmitten der Narretei nutzt Zunftmeister Roland Haag die ausgelassene Fasnetsfreude plötzlich, um eine wichtige Botschaft zu verkünden: „Narren können mit Liebe und Akzeptanz die Mauern der Diskriminierung niederreißen.“ Applaus. Haag macht sich stark für Vielfalt, gegenseitigen Respekt und das Grundverständnis, dass „jeder Mensch einzigartig und wertvoll“ ist. Es war ein starker Redebeitrag, der zum Nachdenken anregte und deutlich macht, dass Narretei viel mehr ist als reiner Schabernack.

Hamburg: Tor zur Fasnetswelt ‐ mit AHA wirds ausgeschellt. Marco Ludescher

Laute AHA-Rufe zogen die Waldseer zurück ins Hier und Jetzt und kurz darauf wurde wieder freudig geschunkelt, ehe Zeremonienmeister Marco Ludescher das Motto verkündete. Es lautet: „Hamburg: Tor zur Fasnetswelt ‐ mit AHA wirds ausgeschellt.“ Inspiration für die künftigen Fasnetsverkleidungen lieferte der „Mottokapitän“ Sven Hillebrecht. In Hochglanz-Highheels und kurzem Rock unter der Schürze entlockte Hillebrecht der Masse unüberhörbare Moin-Moin-Rufe und schmetterte den neuen Fasnetshit „Auf dem Rathausplatz nachts um halb eins“ an. Rasch stimmte die Sammlermusik ein und so präsentierten sich die Zuschauer prompt als stimmgewaltiger Chor.

Pleiten, Pech und Pannen

Einen launigen Dialog hielten Büttel Franz Müller und Hofmarschall Felix Schmidinger und verlasen die besten Fehlschläge und Versäumnisse der vergangenen Fasnet. Da durfte nach Herzenslust gelacht werden. Bleibt zu hoffen, dass die Waldseer dem Aufruf der beiden, ihnen Pleiten-, Pech- und Pannen-Geschichten zuzutragen, Folge leisten und so noch viele unterhaltsame Anekdoten närrisch aufgearbeitet werden.

Übrigens: Der Wochenmarkt wurde aufgrund der närrischen Feierlichkeiten abgesagt. Dabei hatte die Stadt den Marktbeschickern sogar eine Alternative angeboten, wie Oberbürgermeister Matthias Henne in seinem gedichteten Beitrag verkündete. Wieder einmal stellte das Stadtoberhaupt seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis ‐ und Selbstironie, als er den misslungenen Markenprozess selbst auf die Schippe nahm.

Mit gutem Gefühl und einem Lächeln auf den Lippen ließ die Narrenschar den 11.11. ausklingen.