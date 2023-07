Seit Mittwoch, 19. Juli, hat das Waldseer Krankenhaus endgültig geschlossen. Wie das Klinik–Aus von Waldsees OB Matthias Henne, dem Landrat, der Geschäftsführung der Oberschwabenklinik (OSK) und Landesgesundheitsminister Manfred Lucha kommentiert wird? Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt. Die Antworten fallen verständlicherweise unterschiedlich aus.

Dieser Tag bleibt in der Großen Kreisstadt in Erinnerung. „Natürlich ist der 19. Juli ein besonders trauriger Tag für Bad Waldsee, insbesondere für die bisherigen Beschäftigten unseres Krankenhauses, aber auch für unsere Bürgerschaft und auch für mich ganz persönlich“, erklärt Oberbürgermeister Matthias Henne, der sich gemeinsam mit der Waldseer Bürgerinitiative Krankenhaus lange für den Erhalt der Klinik einsetzte.

Lucha hält die Entscheidunng weiter für richtig

Als Totengräber der örtlichen Klinik wird der baden–württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha in Bad Waldsee teilweise angesehen. Für viele Bürger hat er mit seiner Rede im Kreistag den Anfang vom Ende eingeläutet. Was sagt er zur Krankenhausschließung?

„Die Debatte um die Schließung des Krankenhauses in Bad Waldsee war erbittert und emotional. Nach wie vor halte ich die Entscheidung für richtig. Die Eckpunkte für eine Krankenhausreform, auf die sich Bund und Länder gerade mit großer Mehrheit verständigt haben, weisen überdeutlich darauf hin, dass es zu weiteren Konzentrationen und Schwerpunktbildungen im Krankenhauswesen in ganz Deutschland kommen wird. Anders ist unser Gesundheitswesen nicht überlebensfähig.“

Für Lucha kann die bestmögliche Versorgungsqualität in der Zukunft nur durch die Bündelung medizinischer Kompetenzen in größeren Kliniken gewährleistet werden — im Fall Oberschwaben also im Elisabethen–Krankenhaus in Ravensburg.

Ein Grund dafür ist der Fachkräftemangel. „Denn wenn das Personal fehlt, dann bringen auch tausende von Krankenhausbetten nichts. Sie können schlicht und ergreifend nicht betrieben werden.“

Warum Primärversorgungszentren wichtig sind

Neben dieser Bündelung brauche es den Ausbau einer wohnortnahen, medizinischen Grundversorgung in der Fläche, etwa mit Primärversorgungszentren. „Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Baden–Württemberg gerade öffentlich dafür gelobt, dass das Land beim Aufbau solcher innovativen Angebote führend sei. Auch in Bad Waldsee fördern wir bekanntlich den Aufbau eines Primärversorgungszentrums.“

Es müsse dringend die Digitalisierung und der ambulante Bereich im Gesundheitswesen gestärkt und die unter enormem Druck stehenden Kliniken entlastet werden. „Unsere Devise lautet: Alle Bürgerinnen und Bürger sollen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit das passende medizinische Angebot vorfinden.“ Und zwar in dieser Reihenfolge: digital vor ambulant vor stationär.

Nun können wir Fachkräfte, die noch in Bad Waldsee gebunden waren, in einem der anderen Häuser einsetzen. OSK–Geschäftsführer Franz Huber

Nicht zuletzt richtet Lucha das Wort direkt an die Waldseer Belegschaft: „Bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses Bad Waldsee bedanke ich mich sehr herzlich für das große Engagement und das Herzblut, mit dem sie sich in all den Jahren um das Wohl der Patientinnen und Patienten gekümmert haben.“

Auch OB Henne bedankt sich bei der Belegschaft, die „hier über 100 Jahre hinweg hervorragende Arbeit für unsere Bürgerinnen und Bürger geleistet hat, von ganzem Herzen und aufrichtig“. Schließlich seien es die Mitarbeiter gewesen, die dafür gesorgt haben, dass das Waldseer Krankenhaus weit über die Stadt– und Landkreisgrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf genossen hat.

Landrat Sievers dankt den Mitarbeitern

Landrat Harald Sievers ist ebenfalls dankbar für „die langjährige, sehr engagierte Arbeit unserer Beschäftigten am OSK–Standort Bad Waldsee“. Für die Bürger im Raum Bad Waldsee stelle die Umstellung von der stationären hin zu einer ambulanten Versorgung eine große Veränderung dar — so wie im Jahr 2012 für die Leutkircher. „Gut ist aus meiner Sicht, dass es gelungen ist, das neue, fachlich sehr gut aufgestellte OSK–MVZ in Bad Waldsee früher als geplant in Betrieb zu nehmen.“

Nach den ersten vorliegenden Zahlen deutet sich an, dass dieses Bauernopfer vergeblich war. Rudolf Bindig (SPD)

Trotz der Eröffnung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) ist in der Großen Kreisstadt Wehmut zu vernehmen. Dieser Gefühlszustand ist für die OSK in Anbetracht der 116 Jahre alten Krankenhausgeschichte nachvollziehbar.

„Wenn wir auf das Gründungsjahr 1907 zurückblicken, entstand das Krankenhaus damals, weil es ebenfalls Wandel in der stationären Versorgung gab, weg von den örtlichen Spitälern hin zu zentralen Häusern. Auch heute befinden wir uns im Wandel“, erklärt OSK–Geschäftsführer Franz Huber. Mit dem zu Monatsbeginn eröffneten MVZ sei Neues entstanden und Weiteres werde hinzukommen.

Der Vorteil der frühzeitigeren Krankenhausschließung

Dass die örtliche Klinik nicht erst Ende September, sondern schon Mitte Juli geschlossen wurde, ging auf eine Bitte der OSK–Geschäftsführung zurück. Der Kreistag hat diesem Wunsch bekanntlich entsprochen. „Nun können wir Fachkräfte, die noch in Bad Waldsee gebunden waren, in einem der anderen Häuser einsetzen“, hebt Huber einen Vorteil der frühzeitigeren Schließung hervor.

Und auch bei der Stadtspitze wird der Blick nach vorne gerichtet. „Nun dürfen wir den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern müssen nach vorne schauen und das Beste aus der gegebenen Situation für unsere Bürgerinnen und Bürger machen. Und daran arbeiten wir gerade mit Hochdruck“, erklärt Ob Henne. Der Wandel im Gesundheitswesen, weg von der stationären Versorgung hin zu ambulanten Versorgungsstrukturen, ist seiner Auffassung nach nicht aufzuhalten und „wir müssen, ob wir wollen oder nicht, dieser Realität ins Auge sehen. Deshalb heißt es gerade jetzt, vor die Welle zu kommen und entsprechend zukunftsorientiert zu entscheiden und zu handeln.“

Waldsees Oberbürgermeister macht Mut

Gemeinsam mit Fachleuten der Firma Diomedes arbeiten die Stadtverantwortlichen bekanntlich seit Oktober an der Erstellung eines Konzepts für ein Gesundheitszentrum. „Dabei streben wir eine enge Verzahnung stationärer und ambulanter Versorgung und eine langfristige Sicherung der hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung für Bad Waldsee an. Ich bin davon überzeugt, gemeinsam schaffen wir diese Herausforderung“, macht das Waldseer Stadtoberhaupt den Einwohnern Mut.

SPD–Kreisrat Rudolf Bindig, der und dessen Fraktion sich im Kreistag für den Erhalt des Krankenhauses starkgemacht hatten, sieht Bad Waldsee als Bauernopfer für die geplante Sanierung der OSK an. „Nach den ersten vorliegenden Zahlen deutet sich an, dass dieses Bauernopfer vergeblich war“, lautet sein erstes Zwischenfazit. Nun müsste das Nachfolgemodell des Waldseer Krankenhauses unterstützt werden. Doch der Kreistag würde darauf eher zögerlich reagieren. Für Bindig steht indes fest, dass der 19. Juli 2023, der Tag der Krankenhausschließung, ein „schwarzer Tag für Bad Waldsee“ ist.