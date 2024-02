Ältester Mann Bad Waldsees feiert 102. Geburtstag

Am Fasnetsdienstag feierte Helmut Bredemeier, der älteste Mann von Bad Waldsee, seinen 102. Geburtstag. Zu diesem außergewöhnlichen Anlass besuchte ihn Oberbürgermeister Matthias Henne einen Tag später und gratulierte herzlich zu diesem ganz besonderen Geburtstag, auch im Namen von Bürgermeisterin Monika Ludy.

Bredemeier verriet Henne sein Geheimnis, wie man es schafft, so fit zu altern: Sport machen und viel Bewegung. Bredemeier kam vor 102 Jahren in Wietersheim in Ostwestfalen zur Welt. Mit 17 Jahren wurde er zum Arbeitsdienst und anschließend zum Militär eingezogen.

Sport war trotz schwerer Verletzung noch drin

Ein großer und einschneidender Schicksalsschlag war die schwere Kriegsverletzung im Mai 1942 durch einen Querschläger. Als Folge dessen musste sein linker Arm amputiert werden. Es folgten Lazarettaufenthalte und Verwundetentransporte. Bei einem dieser Transporte, genau an seinem Geburtstag, schaffte er es im Zug noch aus dem Bahnhof in Dresden, als die Stadt kurz danach bombardiert wurde. Sichtlich gerührt sagt sein Sohn:

Mein Vater feiert nun quasi immer am 13. Februar zwei Geburtstage. Jürgen Bredemeier

Trotz der schweren Verwundung erhielt sich Bredemeier seinen Lebensmut. Er trieb gerne und viel trieb Sport, und Schwimmen mit nur einem Arm beherrschte er bald hervorragend. Arbeit fand er bei der Bezirksregierung in Minden.

Nachdem die Bezirksregierung nach Detmold verlegt wurde, zog auch er dorthin. Gemeinsam mit seiner vor 16 Jahren verstorbenen Frau freuten sich die beiden über zwei Söhne, Reinhold und Jürgen. Mittlerweile bereichern vier Enkel- und zehn Urenkelkinder sein Leben. Nachdem er elf Jahre alleine gewohnt hatte, entschloss er sich, in die Nähe seines Sohnes Jürgen nach Reute zu ziehen.

Fühlt sich in Waldsee sehr wohl

Seit fünf Jahren ist er Bewohner des städtischen Alten- und Pflegeheims Spital. Hier fühlt er sich rundum wohl und gut versorgt. „Besonders freue ich mich immer auf den Samstag, denn da gibt es Eintopf“, schwärmt Helmut Bredemeier.

Natürlich hat er sich auch über den Geburtstagsbesuch seiner gesamten Familie gefreut, allerdings verteilt auf zwei Tage, damit es nicht zu viel wird. Dafür durfte der Jubilar aber auch zweimal feiern und für seine Familie ganz im Mittelpunkt stehen.